Şok Icardi gelişmesi! Kasımpaşa maçında…

Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'in 11. Haftasında Kasımpaşa'yı evinde ağırlayacak olan sarı kırmızılı ekip, Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve ardındna Beşiktaş derbisine iğneyle çıkan Mauro'nun Kasımpaşa maçındaki akıbetine karar verdi.

Süper Lig'de bu hafta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Icardi'nin akıbeti merak konusuydu. 30 yaşındaki golcü Beşiktaş maçındaki sakatlığı sonrası Bayern Münih maçına iğneyle çıkabilmiş ve bunun riskli olması da taraftarları oldukça korkutmuştu. Peki, Icardi Kasımpaşa maçında oynayacak mı? İşte detaylar.



Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. 3 Kasım Cuma günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.



Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele öncesi Galatasaray topladığı 28 puanla 2. sırada bulunuyor.Ligde son iki maçını kazanan Kasımpaşa ise 18 puanla 5. sırada yer alıyor.



Sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle rakibini mağlup ederek hem galibiyet serisini 10 maça çıkarmak hem de maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor.



Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.



8 Eylül 2022'de sarı-kırmızılı takıma gelen ve ilk golünü 23 Ekim 2022'de atan Arjantinli yıldız, o günden sonra bir daha durmadı.Sadece bir yıllık süreçte 42 maça çıktı, 38 gol, 11 asistlik performans ortaya koydu.Türkiye'de 1 yılda en çok gol atan ve en çok skor katkısı yapan isim oldu.



Oynadığı tüm derbilerde gol attı ve maç başı skora etki etmede de derbilerde rekor kırdı. Icardi, PSG ile 92 maçta 38 gol 10 asist üretirken Galatasaray forması altında bu sayıya yarı maça bile çıkmadan ulaşmayı başardı ve şimdiden efsaneler arasındaki yerini aldı.



Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan yıldız golcü, Bayern Münih ve Çaykur Rizespor maçlarına iğne ile sahaya çıkmıştı.Tecrübeli oyuncu, takımının çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmana katılmadı.



KASIMPAŞA MAÇINDA DİNLENDİRİLECEK



Sabah'ın haberine göre; Icardi'nin Süper Lig'in 12. haftasında cuma günü Kasımpaşa ile oynanacak maçta dinlendirilmesi bekleniyor.Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 17 maça çıktı.



Arjantinli yıldız, 15 gol ve 3 asistlik performansıyla 18 gole direkt katkıda bulundu.Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



30 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.