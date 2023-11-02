Premier Lig'de skandal Filistin yasağı

Federasyonun kulüplere tavsiye kararı, Leicester Cityli futbolcu Hamza Choudhury'nin sonradan sildiği paylaşımında 'nehirden denize' ifadesini kullanmasının ardından geldi.Federasyon kaynaklarının basında yer alan açıklamasında, 'Bu ifadenin bir futbolcu tarafından tekrar kullanılması halinde, nasıl davranmamız ve karşılık vermemiz gerektiği konusunda polisin rehberliğine başvuracağız' ifadesi kullanıldı.Ürdün Nehri ile Akdeniz arasındaki topraklara atıfta bulunan ifade, Filistin'i desteklemek için kullanılıyor.