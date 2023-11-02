Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu! 11.hafta heyecanı başlıyor
Trendyol Süper Lig'in 11.haftasına sahne olacak dev karşılaşmada hakem belli oldu. İşte Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının hakemi ve diğer maçların hakem listesi...
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın hakemi Zorbay Küçük oldu.
Zorbay Küçük ile iki takım ne yaptı?
Fenerbahçe, Zorbay Küçük'ün yönettiği 9 maçta 7 galibiyet alırken 2 kez berabere kaldı.
Trabzonspor, Zorbay Küçük'ün yönettiği 15 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.7
Daha önce yönetmişti
Zorbay Küçük, kariyerinde ikinci kez Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki bir mücadelede düdük çalacak.
Küçük'ün daha önce yönettiği 6 Mart 2022'de Kadıköy'de oynanan derbi 1-1 sona erdi. O maçta da yine İsmail Kartal Fenerbahçe'yi, Abdullah Avcı ise Trabzonspor'u çalıştırdı.
O maçta Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci 18. dakikada kırmızı kart görmüştü. Trabzonspor, 22. dakikada Anthony Nwakaeme ile öne geçerken, Fenerbahçe ise 71. dakikada Miha Zajc ile eşitliği sağlamıştı.
MHK'den yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 11. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." denildi.
İşte haftanın hakemleri
3 Kasım Cuma
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
4 Kasım Cumartesi
13.30 İstanbulspor - Pendikspor: Murat Erdoğan
16.00 Samsunspor - Hatayspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Zorbay Küçük
5 Kasım Pazar
13.30 Sivasspor - Adana Demirspor: Burak Pakkan
16.00 Başakşehir - Ankaragücü: Çağdaş Altay
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
6 Kasım Pazartesi
20.00 Gaziantep - Rizespor: Ali Şansalan
2.00 Kayserispor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Zorbay Küçük ile iki takım ne yaptı?
Fenerbahçe, Zorbay Küçük'ün yönettiği 9 maçta 7 galibiyet alırken 2 kez berabere kaldı.
Trabzonspor, Zorbay Küçük'ün yönettiği 15 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.7
Daha önce yönetmişti
Zorbay Küçük, kariyerinde ikinci kez Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki bir mücadelede düdük çalacak.
Küçük'ün daha önce yönettiği 6 Mart 2022'de Kadıköy'de oynanan derbi 1-1 sona erdi. O maçta da yine İsmail Kartal Fenerbahçe'yi, Abdullah Avcı ise Trabzonspor'u çalıştırdı.
O maçta Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci 18. dakikada kırmızı kart görmüştü. Trabzonspor, 22. dakikada Anthony Nwakaeme ile öne geçerken, Fenerbahçe ise 71. dakikada Miha Zajc ile eşitliği sağlamıştı.
MHK'den yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 11. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." denildi.
İşte haftanın hakemleri
3 Kasım Cuma
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
4 Kasım Cumartesi
13.30 İstanbulspor - Pendikspor: Murat Erdoğan
16.00 Samsunspor - Hatayspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Zorbay Küçük
5 Kasım Pazar
13.30 Sivasspor - Adana Demirspor: Burak Pakkan
16.00 Başakşehir - Ankaragücü: Çağdaş Altay
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
6 Kasım Pazartesi
20.00 Gaziantep - Rizespor: Ali Şansalan
2.00 Kayserispor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu