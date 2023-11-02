Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu! 11.hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 11.haftasına sahne olacak dev karşılaşmada hakem belli oldu. İşte Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının hakemi ve diğer maçların hakem listesi...

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın hakemi Zorbay Küçük oldu.



Zorbay Küçük ile iki takım ne yaptı?



Fenerbahçe, Zorbay Küçük'ün yönettiği 9 maçta 7 galibiyet alırken 2 kez berabere kaldı.



Trabzonspor, Zorbay Küçük'ün yönettiği 15 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.7



Daha önce yönetmişti



Zorbay Küçük, kariyerinde ikinci kez Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki bir mücadelede düdük çalacak.



Küçük'ün daha önce yönettiği 6 Mart 2022'de Kadıköy'de oynanan derbi 1-1 sona erdi. O maçta da yine İsmail Kartal Fenerbahçe'yi, Abdullah Avcı ise Trabzonspor'u çalıştırdı.



O maçta Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci 18. dakikada kırmızı kart görmüştü. Trabzonspor, 22. dakikada Anthony Nwakaeme ile öne geçerken, Fenerbahçe ise 71. dakikada Miha Zajc ile eşitliği sağlamıştı.



MHK'den yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 11. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." denildi.



İşte haftanın hakemleri



3 Kasım Cuma



20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Arda Kardeşler



4 Kasım Cumartesi



13.30 İstanbulspor - Pendikspor: Murat Erdoğan



16.00 Samsunspor - Hatayspor: Halil Umut Meler



19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Zorbay Küçük



5 Kasım Pazar



13.30 Sivasspor - Adana Demirspor: Burak Pakkan



16.00 Başakşehir - Ankaragücü: Çağdaş Altay



19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu



6 Kasım Pazartesi



20.00 Gaziantep - Rizespor: Ali Şansalan



2.00 Kayserispor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu