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Dev kulüpleri peşine taktı! Galatasaray'da 40 milyon euroluk beklenti

Galatasaray'da Sacha Boey'in menajeri ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Fransız sağ bekin menajeri, oyuncunun maaşına yüzde 500 zam talep etti. Yönetim ise bu talebi kabul etmeyerek, Boey için 40 milyon euro bonservis belirlendi.

Ekleme: 2.11.2023 - 10:04 Güncelleme: 2.11.2023 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da Fransız sağ bek Sacha Boey'in menajeri ile yapılan görüşmelerden yüzde 500'ü aşan zam talebi nedeniyle sonuç çıkmadı. Yönetim, İngiliz devlerinin peşindeki Boey için sıra dışı bir bonservis bedeli belirledi.

4 YIL ÖNCE 250 BİN EURO'YDU

Fransız oyuncu, Temmuz 2019'da Rennes'in altyapısından çıktığında piyasa değeri 250 bin Euro'ydu. Galatasaray, Temmuz 2021'de 1 milyon 150 bin Euro bonservis bedeliyle renklerine kattı.

BUGÜNKÜ DEĞERİ 17M€

Bugünkü piyasa değeri 17 milyon Euro. Takımın son iki sezondaki en istikrarlı futbolcusu Sacha Boey, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla parmak ısırtmayı sürdürürken piyasasını da her gün arttırıyor. Ancak yönetimin de başı ağrıyor.

Dev kulüpleri peşine taktı! Galatasaray'da 40 milyon euroluk beklenti

GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI

Maaşı, seviyesinin altında olan (400 bin Euro) Fransız sağ bekin menajeri ile yapılan görüşmelerden, 2 milyon Euro'nun üzerinde maaş talep edince sonuç çıkmadı.

40M€'LUK KARAR!

Kontratı Haziran 2025'te sonlanacak Boey'in gitmek istediği belirtiliyor. Arsenal ve Manchester United'ın takibindeki 24 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılı yönetim 40 milyon Euro bonservis fiyatı belirledi.
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