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A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Almanya'yı devirdi!

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Almanya'yı deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Ekleme: 19.11.2023 - 01:17 Güncelleme: 19.11.2023 - 01:18 / Editör: Ozge Selin
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takımımız, BAY haftasında Julian Nagelsmann'ın çalıştırdığı turnuvanın ev sahibi Almanya ile özel maçta karşı karşıya geldi.

Hakem Bartosz Frankowski'nin düdük çaldığı ve Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi milliler, 3-2'lik skorla kazandı.

Almanya maça golle başladı

Almanya, Kai Havertz'in 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşma yaklaşık yarım saat bu skorla devam etti.

A Milli Takım'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Emre Akbaba, 34. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı. Emre Akbaba yerine Abdülkadir Ömür oyuna dahil oldu.

Ferdi ile eşitliği yakaladık

A Milli Takım, 38. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile eşitliği yakaladı. Abdülkerim Bardakcı'nın pasını iyi kontrol eden Ferdi, ceza sahasından yaptığı vuruşla skora denge getirdi.

Kenan Yıldız'la soyunma odasına önde girdik

Ay yıldızlı ekip, devre bitmeden öne geçti. Kaan Ayhan'ın pasıyla topu alan Kenan Yıldız, ceza sahası içinden çıkardığı sert şutla durumu 2-1 yaptı.

A Milli Takım, soyunma odasına 2-1'lik skorla önde gitti.

Almanlar, beraberliği buldu

Almanya, 49. dakikada Niclas Füllkrug ile durumu 2-2 yaptı. A Milli Takım'da Salih Özcan, gol öncesi pozisyonda Florian Wirtz tarafından kendisine faul yapıldığı yönünde itirazda bulundu.

Hakem Bartosz Frankowski, VAR'ı da dinledikten sonra Füllkrug'un golünü verdi.

Yusuf Sarı, galibiyeti getirdi

A Milli Takım, 70. dakikada penaltı kazandı. Bu dakikada ceza sahasına gelen top sonrası Abdülkerim'in yere indirmek istediği top, Havertz'ten döndü. Milli oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi.

Hakem Bartosz Frankowski, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve A Milli Takım lehine penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Yusuf Sarı, 71. dakikada penaltıdan skoru 3-2'ye getirdi.

Montella, 3 maçını da kazandı

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve A Milli Takım, Almanya'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Ay-yıldız ekip, Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Galler'le karşılaşacağız

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında 21 Kasım Salı günü Galler deplasmanına gidecek. Almanya ise aynı tarihte hazırlık maçında Avusturya ile deplasmanda karşılaşacak.
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