Süper Lig'de Arda Güler bombası! Yer yerinden oynayacak...

Futbol hayatına Gençlerbirliği Altyapsı'nda başlayan Arda Güler, 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.Sarı-lacivertlilere henüz 14 yaşında 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gelen genç yetenek kısa sürede A Takıma yükselme başarısı gösterdi.Arda, Fenerbahçe forması altında ilk maçına 19 Ağustos 2021 tarihinde daha 16 yaş 174 günlükken UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki karşısında çıktı.Oynadığı futbolla herkesi etkisi altına alan genç yıldız, yedek kulübesinden oyuna girerek kendisine zaman bulmaya başladı.Fenerbahçe'deki son sezonunda ise A Milli Takım'a kadar yükselen Arda Güler, taraftarın sevgilisi haline gelmişti.Genç yetenek kariyerinin ilk kupasını ise 2022/23 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan takımı ile kazandı.Sezonun sonunda dünya devlerinin radarına giren Arda Güler için Barcelona ve Real Madrid kıran kırana geçen transfer yarışına girdi.Bu dev yarışı ise Real Madrid kazanarak 20+10 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 pay maddesi ile Arda Güler'i renklerine bağladı.Takımı ile çıktığı ilk antrenmandan itibaren başta teknik direktör Carlo Ancelotti olmak üzere tüm taraftarı büyüleyen Arda'nın peşini sakatlıklar bırakmadı.Transferinin üstünden kısa bir süre geçmesinin ardından menisküs hasarı sebebiyle ameliyat geçiren milli yıldız 59 gün sahalardan uzak kaldı.Ameliyatı sonrası takımla birlikte çalışmalara başlayan Arda Güler, kas yaralanması yaşayarak 33 gün daha takımından ayrı kaldı.La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde oynan Rayo Vallecano ve Braga maçlarında yedek kulübesinde şans bekleyen yetenekli futbolcu oyuna dahil olamadı.Braga maçının ardından ise Carlo Ancelotti, Arda Güler'in bir sakatlık daha yaşadığını açıkladı.İspanya'da işleri istediği gibi gitmeyen Arda Güler için Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defensa Central'den bomba gibi bir iddia gündeme düştü.Sakatlıklarla boğuşan Arda Güler'i kiralamak için eski kulübü Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi.Haberde sarı-lacivertlilerin eski futbolcusunun maaşını karşılayacağı ve İspanyol ekibine de 1 milyon Euro kiralama bedeli önerdiği belirtildi.Real Madrid'in Fenerbahçe'nin bu teklifini ciddi şekilde düşünebileceği ve eflatun-beyazlıların Arda Güler'e tedavisini sürdürmek üzere Türkiye'ye gitmesine izin verdiği haberin detayında yer aldı.