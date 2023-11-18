Almanya-Türkiye! Muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek.

AMilli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Almanya ile karşılaşacak.



Berlin Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.



Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Marcin Boniek ve Jakub Winkler , dördüncü hakemliğini ise Tomasz Musial üstlenecek.



A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu dışında eksik bulunmuyor.



MUHTEMEL 11'LER



ALMANYA: Kevin Trapp, Henrichs, Hummels, Rüdiger, Raum, Kimmich, İlkay, Sane, Müller, Wirtz, Füllkrug.



TÜRKİYE: Uğurcan, Ferdi, Ozan Kabak, Abdülkerim, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, Salih Özcan, İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Sarı, Barış Alper.



STAT: Berlin Olimpiyat

HAKEM: Bartosz Frankowski

SAAT: 22:45

YAYIN: TRT 1