Almanya - Türkiye maçının ilk 11'leri

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Almanya ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek.



Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.



Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Marcin Boniek ve Jakub Winkler, dördüncü hakemliğini ise Tomasz Musial üstlenecek.



A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu dışında eksik bulunmuyor.



İlk 11'ler



Almanya:Trapp, Kimmich, Tah, Rüdiger, Henrichs, İlkay, Havertz, Writz, Brandt, Sane, Füllkrug.



Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Emre Akbaba, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız