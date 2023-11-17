  • USD: 28,65 - 28,70
  • EURO: 31,08 - 31,14
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Trabzonspor yönetimi harekete geçti! Onuachu için sıcak temas...

Trabzonspor Yönetimi, kiralık golcüsü Paul Onuachu'yu gelecek sezon elinde tutmak ve satın almak için harekete geçti. İlk sezonunda takımının skor yükünü çeken 2 metrelik yıldız futbolcu gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Puskas Yılın Golü adayına layık bir gol atan Onuachu Trabzonspor masaya oturacak.

Ekleme: 17.11.2023 - 09:43 Güncelleme: 17.11.2023 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Milli ara nedeniyle dinlenen bordo-mavililer, 5 günlük iznin ardından bu akşam toplanarak Sivasspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı, bazı isimlerin bireysel yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışacak ve oynayamayan futbolcular da kendilerini kanıtlamanın mücadelesini verecek.

Milli araya TÜMOSAN Konyaspor galibiyetinin moraliyle giren Trabzonspor, 13. haftada deplasman da oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına milli takımlarda bulunan 12 oyuncusundan yoksun olarak başlayacak.

Milli takımlarda bulunan Uğurcan, Abdülkadir, Eren, Berat, Denswil, Larsen, Bakasetas, Trezeguet, Kourbelis, Fountas, Bardhi ve Bakic'ten yoksun olarak hazırlıklarına başlayacak olan bordo-mavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı, Milli takımlara gidenlere dikkat çekerek, "12 oyuncumuz milli takımlarda. Umarım sağlık sorunu yaşamadan dönerler" dedi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, milli oyuncular dönene kadar oyun formasyonu üzerinde tekrar yaparak özellikle süre alamayan oyuncularla eksiklerini giderme adına çalışmalar yapacaklarını söyledi.

TRABZONSPOR ONUACHU İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Trabzonspor yönetimi, 2.01'lik kiralık dev forvetin kontratına satın alma maddesi ekletmek için kolları sıvadı. Gelen son dakika haberine göre; İngiliz ekibi Southampton ile masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar.

Southampton'dan 1 yıllığına kiralanan ve sergilediği performansla taraftarın yüzünü güldüren Paul Onuachu için Trabzonspor harekete geçiyor.

TRANSFERİN DETAYLARI BELLİ OLUYOR

2.01'lik dev santrforun bonservisini almaya karar veren bordo- mavili yönetim, transferi sürecinde sözleşmeye 15 milyon Euro üzeri opsiyon koydurmak isteyen ancak talebu kabul edilmeyen İngiliz ekibiyle görüşerek sezon sonunda madde ekletmeye çalışacak.

Rakamı düşük seviyelere çekmeye çalışacak olan yönetim, Onuachu'nun da kalma yönünde bir tavır sergilemesi durumunda elini güçlendirmeyi planlıyor.

SOUTHAMPTON İLE İLİŞKİLER İYİ

Trabzonspor, Onuachu'dan önce yaz transfer döneminde Southampton'dan Mislav Orsic'i kadrosuna katmıştı. Hırvat yıldız için 2.4 milyon Euro bonservis ödeyen Bordo-Mavililer, ayrıca Southampton'ın büyük hissedarı olduğu Göztepe'ye de Taha Altıkardeş'i vermişti.

İngiliz ekibiyle yakın ilişkilerde olan Bordo-Mavililer, 2.01'lik forvet konusunda anlaşma sağlarsa; kadroda düşünmediği veya tecrübe kazanmaları için göndermeyi planladığı oyuncular için Göztepe'ye kolaylık sağlamaya hazır.

Sezona çok iyi başlayan Nijeryalı golcü, 8 maçta 6 gol ve 1 asistlik bir skor katkısı sağladı. Oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon Euro.
Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz
Vatandaşlar pislikten ve kokudan yürüyemiyor! Ankara'nın ortasından lağım akıyor
İsrailli rehinelerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Bölgenin güçlü liderisiniz...
Vatandaşa 270 milyar liralık destek: Elektrik ve doğal gaz faturalarına devlet el attı
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan Yavaş’a zor sorular! “ABB’yi Paralel Bir Yapıyla Mı Yönetiyorsunuz?
Bakan Yumaklı: 2030'da su kıtlığı çekebiliriz
5000 TL emekli ikramiyesi için yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi
CHP’de hesaplar kapanmadı: Kılıçdaroğlu, genel merkezi dizayn ediyor...
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlularından Ali Subaşı etkisiz hale getirildi
Kuzey Irak'a hava harekatı! 13 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya ziyareti: Gündemde Gazze olacak
Dijital platformlara 166 milyon TL ceza! Bakanlık tüketiciyi mağdur edenleri tespit etti
73 ilde Mercek 4 Operasyonu! Bin 127 şüpheli yakalandı
Avcılar'da İETT otobüsü ve ambulans zincirleme kazaya karıştı: 2 yaralı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu ve Cohen’e sert tepki: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hezeyanları suçlarını örtbas etme çabası!
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında gerilim yüksek! Yan yana bile gelmiyorlar...
Bakan Hakan Fidan'dan Batılı ülkelere sert sözler: İnsanlık suçuna ortak olmayın
Başkan Erdoğan'dan Gazzeli hastalara ziyaret
HRW’den Almanya’ya insanlık dersi! Başkan Erdoğan'ın sözlerine destek
AFP CEO'sundan İsrail isyanı! Baskı altındayız: 'Yeterince İsrail yanlısı yayın yapmıyorsunuz' uyarısı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da harabeyi andıran ev: 4 bin TL kira isteniyor

İstanbul'da harabeyi andıran ev: 4 bin TL kira isteniyor

İstanbullular dikkat! 21 ilçe karanlığa gömülecek: Tarih belli oldu...

İstanbullular dikkat! 21 ilçe karanlığa gömülecek: Tarih belli oldu...

Vergi ödemeden çalışan korsan emlakçılar bu defa yandı! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor: Cezası 100 bin TL!

Vergi ödemeden çalışan korsan emlakçılar bu defa yandı! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor: Cezası 100 bin TL!

Mantar toplarken buldu! Tek başına çıkaramayınca amcasından yardım istedi

Mantar toplarken buldu! Tek başına çıkaramayınca amcasından yardım istedi

Kaşınıyorsanız dikkat sebebi bu olabilir! Evin bu köşelerinde gizleniyor: Kanınızı emiyor

Kaşınıyorsanız dikkat sebebi bu olabilir! Evin bu köşelerinde gizleniyor: Kanınızı emiyor