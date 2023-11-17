Trabzonspor yönetimi harekete geçti! Onuachu için sıcak temas...

Trabzonspor Yönetimi, kiralık golcüsü Paul Onuachu'yu gelecek sezon elinde tutmak ve satın almak için harekete geçti. İlk sezonunda takımının skor yükünü çeken 2 metrelik yıldız futbolcu gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Puskas Yılın Golü adayına layık bir gol atan Onuachu Trabzonspor masaya oturacak.

Milli ara nedeniyle dinlenen bordo-mavililer, 5 günlük iznin ardından bu akşam toplanarak Sivasspor maçının hazırlıklarına başlayacak.



Teknik direktör Abdullah Avcı, bazı isimlerin bireysel yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışacak ve oynayamayan futbolcular da kendilerini kanıtlamanın mücadelesini verecek.



Milli araya TÜMOSAN Konyaspor galibiyetinin moraliyle giren Trabzonspor, 13. haftada deplasman da oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına milli takımlarda bulunan 12 oyuncusundan yoksun olarak başlayacak.



Milli takımlarda bulunan Uğurcan, Abdülkadir, Eren, Berat, Denswil, Larsen, Bakasetas, Trezeguet, Kourbelis, Fountas, Bardhi ve Bakic'ten yoksun olarak hazırlıklarına başlayacak olan bordo-mavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı, Milli takımlara gidenlere dikkat çekerek, "12 oyuncumuz milli takımlarda. Umarım sağlık sorunu yaşamadan dönerler" dedi.



Teknik direktör Abdullah Avcı, milli oyuncular dönene kadar oyun formasyonu üzerinde tekrar yaparak özellikle süre alamayan oyuncularla eksiklerini giderme adına çalışmalar yapacaklarını söyledi.



TRABZONSPOR ONUACHU İÇİN HAREKETE GEÇTİ



Trabzonspor yönetimi, 2.01'lik kiralık dev forvetin kontratına satın alma maddesi ekletmek için kolları sıvadı. Gelen son dakika haberine göre; İngiliz ekibi Southampton ile masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar.



Southampton'dan 1 yıllığına kiralanan ve sergilediği performansla taraftarın yüzünü güldüren Paul Onuachu için Trabzonspor harekete geçiyor.



TRANSFERİN DETAYLARI BELLİ OLUYOR



2.01'lik dev santrforun bonservisini almaya karar veren bordo- mavili yönetim, transferi sürecinde sözleşmeye 15 milyon Euro üzeri opsiyon koydurmak isteyen ancak talebu kabul edilmeyen İngiliz ekibiyle görüşerek sezon sonunda madde ekletmeye çalışacak.



Rakamı düşük seviyelere çekmeye çalışacak olan yönetim, Onuachu'nun da kalma yönünde bir tavır sergilemesi durumunda elini güçlendirmeyi planlıyor.



SOUTHAMPTON İLE İLİŞKİLER İYİ



Trabzonspor, Onuachu'dan önce yaz transfer döneminde Southampton'dan Mislav Orsic'i kadrosuna katmıştı. Hırvat yıldız için 2.4 milyon Euro bonservis ödeyen Bordo-Mavililer, ayrıca Southampton'ın büyük hissedarı olduğu Göztepe'ye de Taha Altıkardeş'i vermişti.



İngiliz ekibiyle yakın ilişkilerde olan Bordo-Mavililer, 2.01'lik forvet konusunda anlaşma sağlarsa; kadroda düşünmediği veya tecrübe kazanmaları için göndermeyi planladığı oyuncular için Göztepe'ye kolaylık sağlamaya hazır.



Sezona çok iyi başlayan Nijeryalı golcü, 8 maçta 6 gol ve 1 asistlik bir skor katkısı sağladı. Oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon Euro.