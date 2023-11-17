Galatasaray, Süper Kupa finalinin yerinin değiştirilmesi için TFF'ye resmi başvuru yaptı DHA

Galatasaray, Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa finalinin yerinin değiştirilmesi için TFF'ye resmi başvuru yaptı

Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanacak olmasının tartışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp; Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanmasına karar verilen derbi mücadelenin bu yıl Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine alınmasını ve hatta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını TFF'ye yazı göndererek resmi talepte bulundu.



