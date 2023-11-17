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Galatasaray'a gelmek istiyor! Genç yıldız Galatasaray için takımına rest çekti!

Orta saha için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim ortaya atıldı. İşte o isim..

Ekleme: 17.11.2023 - 14:32 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:37 / Editör: Ozge Selin
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha transferi için farklı isimler ortaya atılıyor.

Tanguy Ndombele'den istediği verimi alamayan sarı kırmızılılar, orta saha için yeni isimler üzerinde duruyor. Ndombele'nin takımdan gönderilmesi beklenirken Galatasaray'da orta sahaya kimin transfer edileceği merak uyandırdı.

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen sarı kırmızılılar transfer konusunda ince eleyip sık dokuyor.

Albert Gronbaek iddiası

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Bodo/Glimt forması giyen Albert Gronbaek ile ilgilendiği iddia edildi.

Beşiktaş'ın Konferans Ligi grubunda yer alan Bodo/Glimt'in orta saha oyuncusu Albert Gronbaek, Beşiktaş maçındaki performansıylada dikkat çekmişti. Bu sezon Bodo/Glimt formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Gronbaek'in Galatasaray'a transfer olması bekleniyor.

Devre arası transfer çalışmalarında hız kesmeyen Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için Gronbaek'i takımına katmak istiyor.

İddiaya göre Albert Gronbaek, Galatasaray'a transfer olabilmek için kulübüne ve yöneticilerine rest çekti.

Albert Gronbaek'in Galatasaray'a transfer olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak..
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