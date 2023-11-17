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Fransızlar, Cengiz Ünder'i manşetlere taşıdı: Planı tutmadı

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan rekor transfer ücretiyle transfer ettiği Cengiz Ünder, geride kalan haftalarda sakatlığı nedeniyle yeterince performans gösteremedi. Fransız basını, milli futbolcuyu mercek altına aldı.

Ekleme: 17.11.2023 - 10:39 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'ye sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Cengiz Ünder, şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

Antalyaspor maçında sakatlanmasının ardından iyileşmesine rağmen henüz toparlanamayan milli oyuncuyu, sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada eleştirmişti. Cengiz'e bir eleştiri de Fransa'dan geldi.

"Zayıfladı"

Fransız basınında, "Sakatlıkları nedeniyle zayıflayan Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönüşü pek de planladığı gibi gitmiyor" başlığı ile verilen haberde; Cengiz'in Fenerbahçe'ye şu ana kadar fayda sağlayamadığını vurgulandı.

Fenerbahçe'de şu ana kadar 8 maçta sahaya çıkan milli futbolcu, 1 asist yaptı.

Ali Koç'tan performans fırçası

Taraftarlar da yıldız isme performansından dolayı sosyal medyadan tepki göstermişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Cengiz Ünder ile bir görüşme yaptığı ve yıldız isme özel hayatını düzene sokması ve fiziki durumunu düzeltmesi konusunda uyardığı iddia edildi.

"Gerçek Cengiz'i izleteceğim"

Cengiz'in de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kendini tam olarak gösteremediğini dile getirdiği ve milli aradan sonra "Gerçek Cengiz'i herkese izleteceğim." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Milli aradan sonra İrfan Can ile forma rekabetine girecek yıldız ismin şans bulacağı maçlarda nasıl bir performans göstereceği merak konusu.
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