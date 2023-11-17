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Acun Ilıcalı açıkladı! 'Başka bir kulüp...'

Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı yaptığı yeni açıklamada "Daha büyük, geniş bir futbol operasyonu yapmak istiyorum. Başka bir kulüp satın almak üzereyiz" dedi.

Ekleme: 17.11.2023 - 14:25 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:28 / Editör: Ozge Selin
16 haftası geride kalan İngiltere Championship'te topladığı 26 puanla 8. sırada yer alan Hull City'nin sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, İngiliz ekibine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Inews'e röportaj veren Ilıcalı, sözlerine şu şekilde başladı:

Michael Jordan'ı hatırlar mısınız? Basketbol kariyerini bitirip beyzbol oynamaya başladığında herkes şok olmuştu. Benim durumum da buna benziyor. Medya sektöründe hayal ettiğim her şeyi elde ettim. Sıfırdan bir kahramana dönüştüm. Şimdi kendimi sıfırdan bir işe başlamış gibi hissediyorum. Bunun benim için ne kadar heyecanlı olduğunu anlatamam. Hayatımın şu dönemini medya işime başladığım dönemki gibi yaşıyorum. Aynı mutlu günleri hissediyorum. Küçük kazançlarla mutlu oluyorum, küçük başarılarla mutlu oluyorum.

'Burası futbolun NBA'i'

Tarih yazmak istediğini belirten Ilıcalı, şunları dedi:

Hedefim medya sektörüne girerken de aynıydı. Futbol tarihi yazmak istiyorum ve bunu yapmanın en iyi yolu İngiltere'de. Kimse Premier Lig'in dünyanın zirvesi olduğunu tartışamaz. Burası futbolun NBA'i... Bundan dolayı bütün hünerlerimi burada göstermek istiyorum. Bu bir tutkudur. Size paranın satın alamayacağı bir mutluluk verir. Benim için parayla ilgili hiçbir hesaplama yok ancak bu para konusunu düşünmediğimiz ya da para konusunda makul olmadığımız anlamına gelmiyor. Bu arada işler finansal olarak beklediğimizden daha iyi gidiyor.

'En zor nokta yetenekli futbolcuları takıma transfer etmek oldu'

Yeni transfer Jaden Philogene hakkında konuşan Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

Engelli bir parkurda koşmak gibiydi. Suyun ve engellerin üzerinden 1500 metre koşmak gibiydi. Her gün beni yoran yeni bir sorun vardı. En zor nokta yetenekli futbolcuları takıma transfer etmek oldu.

'Fenerbahçe'de bir oyuncuyu istiyorlarsa onu satın alırlar'

Fenerbahçe ile ilgili açıklamalar yapan ünlü isim, şu sözleri sarf etti:

Son 5-6 yıldır Türkiye'de Fenerbahçe ile çalışıyorum. Başkanla çok yakındık. Fenerbahçe'de bir oyuncuyu istiyorlarsa onu satın alırlar. Burada bir oyuncu istiyorsunuz, onun sekiz veya dokuz seçeneği daha var ve bunlar sizin istediğiniz isimlerden daha iyi olabilir. Ama başarılı olduğunda buna değer. Jaden'ı Hull City forması ile iyi performans sergilerken görmekten dolayı gurur duyuyorum.


'Premier Lig bizim için tek hedef değil'

Acun Ilıcalı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Premier Lig bizim için tek hedef değil. Ligde mutlu olup olmayacağımızı bilmiyoruz, bazen oraya şans eseri ulaşırsınız ve hazır değilsinizdir. Aynı yıl küme düşersiniz ve bu bir kabusa dönüşür ki bu senaryo daha önce bu kulübün başına geldi. Her zaman daha iyi olmayı düşünmeliyiz. İlk altı bizim için çok iyi olur ve bu bizim için yüksek bir olasılık. Eğer orada olursak bunu hak edeceğiz. Şayet bunu yapamazsak, hazır değiliz demektir.

'Takıma birkaç oyuncu daha eklemek için elimizden geleni yapacağız'

Transferlerle ilgili bilgi veren Ilıcalı, şu değerlendirmeyi yaptı:

Ocak ayı çok zor bir dönem olmayacak. İki, belki de en fazla üç olacak şekilde transfer yapmaya odaklanmış durumdayız. Rakamlar az olduğunda oyuncuları almak daha kolay çünkü bu sefer daha fazla seçeneğimiz olacak. Takıma birkaç oyuncu daha eklemek için elimizden geleni yapacağız ama takımın kalitesinden çok memnunum.

'Başka bir kulüp satın almak üzereyiz'

Bir kulüp daha satın alacağını belirten Ilıcalı, sözlerini şöyle noktaladı:

Daha büyük, geniş bir futbol operasyonu yapmak istiyorum. Başka bir kulüp satın almak üzereyiz. Geçen sabah bir toplantı için bir yere uçtum ve kulübün her yerinde bulduğumuz tüm iyi yetenekleri test etmek için bize çok faydalı olacak bir kulüp satın almaya çalıştım. Takımım dünyanın en iyi yeteneklerini getirme gücüne sahip ama örneğin Hull'a üç forvet oyuncusunu nasıl getirebilirim? Bu imkansız bir şey... İşte bu yüzden başka bir kulübe ihtiyaç var.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde çoğunluk hisselerine sahip olduğu İrlanda ekibini Shelbourne FC'ye yaptığı yatırımlarını sonladırmıştı.

Ilıcalı'nın yaptığı bu açıklamaların ardından ise sosyal medyada ünlü isme, 'Gerçek hayatta Football Manager oynuyor' yorumları yapıldı.
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