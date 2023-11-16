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Beyaz Gazete
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Gece yarısı Süper Lig'i karıştırdı! İstanbul'a gelen menajerinden bilmece gibi transfer sözleri...

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaştıkça takımlar çalışmalarını daha da sıklaştırdı. Özellikle Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği genç yıldız adayının menajeri sürpriz bir şekilde İstanbul'a gelerek çok şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 16.11.2023 - 09:40 Güncelleme: 16.11.2023 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının oynanmasının ardından lige milli ara verildi.

A Milli Futbol Takımımız 18 Kasım Cumartesi günü Almanya ile dostluk maçı, 21 Kasım Salı günü ise Galler ile EURO 2024 eleme maçı oynayacak.

ARA TRANSFER DÖNEMİ BAŞLAYACAK

2023/24 sezonu kış transfer dönemi 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp 9 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.

TAKIMLAR KOLLARI SIVADI

Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala takımlar kollarını sıvadı ve yıldız isimler için yoğun çalışmalara başlandı.

GENÇ YILDIZ İSTANBUL'A GELDİ

İsmi Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Norveçli orta saha oyuncusu Emil Breivik'in menajeri Jim Solbakken, İstanbul'a geldi.

CRESPO'NUN YERİNE...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Crespo'nun yerine düşündüğü isim Norveçli yıldız Emil Breivik'ti.

Breivik'in scout ekibine sık sık izlettirildiği ve transfer komitesinden detaylı bir rapor alındığı öğrenilmişti.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Galatasaray'ın sezon başında Molde ile oynadığı maçlarda gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan orta saha oyuncusu, bu maçın ardından sarı-kırmızılı ekibin radarına girmişti.

AVCI DA İSTİYORDU

Molde forması giyen Norveçli futbolcuyu listesine ekleyen Abdullah Avcı, devre arasında bu transferin bitirilmesinin kendileri açısından büyük önem arz ettiğinin altını çizmişti.

MENAJERİNDEN FLAŞ AÇIKLAMA

TRT Spor'un haberine göre; Molde forması giyen genç oyuncunun menajeri Solbakken, "Şu an için takım ismi vermem doğru olmaz." dedi.

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Molde formasıyla çıktığı 42 maçta 12 gol 10 asistlik performans gösterdi.

1.80 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 4 Milyon Euro. Oyuncunun kulübü ile sözleşmesi 31 Aralık 2025'te sona eriyor.
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