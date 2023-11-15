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Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği fakat istenen katkıyı alamadığı İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılabilir.

Ekleme: 15.11.2023 - 13:52 Güncelleme: 15.11.2023 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
İskoç ekibi Rangers'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ryan Kent, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılabilir.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İngiliz kanat oyuncusu daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma kiralık gönderilebilir.

İsmail Kartal onay verdi! O isimle yollar ayrılabilir

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27 yaşındaki Kent'i İngiltere ve İskoçya'dan isteyen kulüplerin olduğu bilinirken teknik direktör İsmail Kartal'ın da uygun koşulların oluşması durumunda olası ayrılığa karşı çıkmayacağı belirtiliyor.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Ryan Kent, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maçta görev aldı ve söz konusu maçlarda 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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