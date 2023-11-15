Fenerbahçe'den ön libero hamlesi! İsmail Kartal onu istiyor...

Bu sezona İsmail Kartal ile müthiş başlayan ve üst üste 19 maç kazanan Fenerbahçe'nin serisi Trabzonspor maçında son bulmuştu. Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren sarı-lacivertli takım, ara transfer döneminde ön libero hamlesi için yıldız isimle görüşme yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmayınca taraflar, sahadan 1 puanla ayrıldı.



Bu sonucun ardından ligdeki ilk beraberliğini alan sarı-lacivertli ekip, 10 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan ve averajla ilk sırada yer alarak milli maç arasına girdi. Adana Demirspor ise 22 puan ve averajla kendisine 3'üncü sırada yer buldu.



LİGDE DEPLASMANDA GOL YEMEME SERİSİNİ SÜRDÜ



Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanda gol yememe serisini Adana Demirspor karşısında da devam ettirdi. Bu sezon deplasmanda çıktığı ilk 5 maçta 5 galibiyet alan ve ilk beraberliğini Adana Demirspor karşısında elde eden sarı-lacivertliler, bu 6 karşılaşmada da rakiplerine gol şansı tanımadı. Fenerbahçe, bu 6 karşılaşmada rakip filelere 11 gol bıraktı.



Yaz transfer döneminde kadrosun kattığı yıldız isimlerin ardından adından söz ettiren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında da iddialı bir takım haline geldi.



ÖN LİBEROYA YENİ TRANSFER GELİYOR



Özellikle de Fred'in olmadığı maçlarda zorlanan Fenerbahçe, ön libero içi ara transfer döneminde yeni bir hamle yapmak için kolları sıvadı.



AL-MUSRATI İLE İLK GÖRÜŞME



Fenerbahçe, Braga'da forma giyen Libyalı yıldız oyuncu Al-Musrat için yeniden girişimlere başladı.



İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal'ın da daha önce istediği Al-Musrat ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmenin olumlu geçtiği aktarıldı.



Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın öncelikli tercihi olan Al-Musrati için tüm şartları zorlayacak.



Al Musrati'nin Fenerbahçe'ye transfer olma konusuna sıcak baktığı ve görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.



Güçlü fiziğiyle dikkat çeken 27 yaşındaki Musrati bu sezon Braga formasıyla 16 maçta 4 gol ve 1 asistlik bir katkı sağladı.



Oyuncunun piyasa değeri ise 16 milyon Euro. Al-Musrati'nin ara transferde Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.



"HER MAÇI KAZANACAĞIZ DİYE BİR ŞEY YOK"



Adana Demirspor'a karşı çok iyi bir mücadele sergilediklerini anlatan Kartal, "Futbolda puan kaybı olabilir. Bu akşam ortaya koyduğumuz futbola bakınca hangi takım Adana Demirspor'a karşı böyle oynayabilmiş. Her maçı kazanacağız diye bir şey yok. Futbolda kazanmak da, kaybetmek de var" ifadelerini kullandı.