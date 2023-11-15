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Beyaz Gazete
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Beşiktaşlı isme büyük tepki! Taraftarla tartıştı

Beşiktaş'ta forma giyen Tayfur Bingöl, sosyal medya hesabından kendisini eleştiren taraftara verdiği yanıtla gündem oldu.

Ekleme: 15.11.2023 - 10:29 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde Başakşehir'i yenerek nefes alan siyah-beyazlılarda maç sonrası saha dışı bir olay yaşandı.

Geçen sezon takımda kiralık oynayan sezon başında ise Alanyaspor'dan bonservisi alınan Tayfur Bingöl, bir taraftarla tartışma yaşadı.

'Beynin olmadığından seni de anlıyorum'
Sosyal medyadan bir taraftarın kendisini yakışıksız bir dille eleştirmesine yanıt veren 30 yaşındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Taraftarın, 'Defol git şu takımdan. Sen Beşiktaş'ın oyuncusu olamazsın' sözüne cevap veren Tayfur Bingöl, 'Beynin olmadığından seni de anlıyorum' dedi.

Yaşananların ardından Beşiktaş taraftarı, Tayfur Bingöl'ün bu hakaretine büyük tepki gösterdi.
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