Beşiktaş'ta Ante Rebic sevinci! Performansıyla yükselişte

Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında takımı Rıza Çalımbay'a emanet eden Beşiktaş'ta deneyimli çalıştırıcının ilk maçında Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup etmesi camiada yüzleri güldürdü.18 yıl aranın ardından siyah-beyazlı takıma dönen Rıza Çalımbay ile çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş'ta gözler, son maçlarda iyi performans sergileyerek dikkatleri çekmeyi başaran Ante Rebic'e çevrildi.Yaz transfer döneminde İtalyan devi Milan'dan kadroya katılan Rebic, büyük umutlarla gelmesine rağmen yedek kalmasıyla gündem olmuştu.Beklenilen performansı gösteremeyen 30 yaşındaki, son maçlarda toparlanma sinyali vermesiyle dikkat çekti.30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta oynanan Bodo Glimt ve Antalyaspor maçlarında da oyuna sonradan girmesine rağmen gol pası vermeyi başardı.Başakşehir karşılaşmasına 11'de başlayan Ante Rebic, mücadeledeki tek golün asistini yaptı.Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın, Hırvat futbolcuyu beğendiği ve önümüzdeki karşılaşmalarda 11’de görev vereceği öğrenildi.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan deneyimli isim, sezon başından bu yana Beşiktaş formasını 12 kez giydi.Rebic, bu maçlarda yalnızca 348 dakika sahada kaldı ve 3 asistle oynadı.