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Vincenzo Montella, İtalyanlara Türkiye'yi anlattı! 'Başkan Erdoğan beni aradı ve...'

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalyan basınına çok çarpıcı itiraflarda bulundu. İstanbul'daki yaşamı ve futbola bakışı hakkında dikkat çeken yorumlar yapan Montella, Başkan Erdoğan için de açıklamalar yaptı ve Türkiye'den övgülerle bahsetti. İşte Vincenzo Montella'nın dikkat çeken o röportajı...

Ekleme: 14.11.2023 - 09:05 Güncelleme: 14.11.2023 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
A Milli Takımımızın teknik patronu Vincenzo Montella, La Gazzetta dello Sport'un hafta sonu eki Sportweek'e konuştu. İstanbul'da ağırladığı gazeteciye kentle ilgili ve yeni yaşamı hakkında açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella, İtalyanlara Türkiye’yi anlattı! Başkan Erdoğan beni aradı ve...
Deneyimli hoca Montella, "İstanbul muhteşem bir şehir. Burada geçmişi hissediyor ama geleceği görüyorsunuz. Gelenekler ve modern dünya bir arada. 24 saat yaşayan bir şehir."

"Şimdilik Riva tesislerinde kalıyorum. Bir taraftan da ev arıyorum. Çok tutkulu ve sıcak insanların ülkesindeyim. Türk Milli Takımı'nı çalıştırmak benim için büyük bir onur, aynı zamanda büyük bir sorumluluk." dedi.

İşte Vincenzo Montella'nın o sözleri...

"HEP ÖPÜYORLAR"

"Sabah uyandığımdan akşam uyuduğum ana kadar bu sorumluluğu hissediyorum. Burada futbol tutkusu inanılmaz. Beni sokakta durduruyorlar, öpüyorlar ve teşekkür ediyorlar. Bana böyle davranan bir millet için elimden geleni yapmak istiyorum"

"BAŞKAN ERDOĞAN BENİ ARADI"

"TFF benden, önce EURO 2024, daha sonra da Dünya Kupası bileti almamı istedi. Bu takıma kazanan bir takım mantalitesi getireceğim. Hırvatistan maçından sonra başkan Erdoğan beni kutlamak için aradı."

"Letonya maçından sonra da tekrar aradı ve teşekkür etti. Sadece buradan bile futbolun Türkiye'de ne kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz."

'HAYAT KİTAP GİBİDİR'

"Adana Demirspor lige yeni yükselmiş ve sezona iyi başlamamış bir takımdı. Hayat bir kitap gibidir. O kitaba yeni bölümler yazmanız lazım. Sayfaları çevirecek cesaretim vardı."

"Eğer son 2 yılı Türkiye'de geçirmeseydim bugün Türk Milli Takım teknik direktörü olamazdım. Benimle önce telefonda görüştüler sonra Milano'da Hamit Altıntop ve Mustafa Eröğüt ile yüz yüze görüştüm ve hemen evet dedim."

Vincenzo Montella göreve geldikten sonra A Milli Takımımız önce Hırvatistan'ı 1-0 ve daha sonra da Letonya'yı ise 4-0 mağlup ederek gruptan çıkma iddiasını devam ettirdi.
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