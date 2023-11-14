Galatasaray, Icardi için alarma geçti

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş ile karşılaştığı maçta Ghezzal ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan Mauro Icardi'nin iyileşmesi için seferberlik ilan edildi.Bir süredir sakat şekilde iğne ile sahada yer alan 30 yaşındaki golcü, sırasıyla çıktığı Rizespor, Kasımpaşa, Bayern Münih ve Hatayspor maçlarında sahada yerini aldı fakat ağları havalandıramadı. Icardi, bu maçlarda sadece Rizespor deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyette golün asistini yaptı.Milli arada tam olarak sağlığına kavuşması istenen ve bu doğrultuda tedavisine devam edilecek olan Arjantinli yıldız, antrenman eksikliğini de fiziksel yüklemelerle gidermeye çalışacak.