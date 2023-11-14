Beşiktaşlı yıldız için flaş iddia! 'Futbolu bırakabilirim'

Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlıklarla mücadele eden ve son olarak takımının Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalan Ghezzal ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.Takvim'in haberinde Cezayirli futbolcunun yakın çevresiyle yaptığı konuşmada "Sürekli sakatlıklar yaşanıyorum bu şekilde devam ederse futbolu bırakabilirim" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.31 yaşındaki Cezayirli yıldız, son olarak Başakşehir maçının 41. dakikasında sakatlanan Bakhtiyor Zaynutdinov'un yerine oyuna dahil olmuştu. Ancak maçın ikinci yarısına çıkamayan futbolcu ile ilgili teknik direktör Rıza Çalımbay, Ghezzal'ın ağlayarak sakatlığı nedeniyle oynamayacağını söylemişti.