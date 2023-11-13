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Süper Lig'de gol kralı kim? O isim Icardi ve Dzeko'yu yakaladı! Süper Lig gol krallığı sıralaması!

Süper Lig'de 12. hafta maçları tamamlanırken ligde oluşan gol krallığı sıralaması merak uyandırdı. İşte Trendyol Süper Lig'de gol krallığı sıralaması..

Ekleme: 13.11.2023 - 16:06 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:06 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçları dün oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Süper Lig'de 12. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından gol krallığındaki son durum merak edilmeye başladı.

Futbolseverler Süper Lig'de hangi ismin gol kralı olacağını büyük bir merakla takip ediyor.

Trendyol Süper Lig'de 12 hafta sonunda oluşan gol krallığı sıralaması hakkında aramalar hız kazandı. Mauro Icardi ve Edin Dzeko'nun zirveyi paylaştığı gol krallığı yarışı futbolseverleri heyecanlandırıyor.

Peki 2023/2024 sezonunda gol kralı kim olacak? İşte, Trendyol Süper Lig'de gol krallığında son durum..

Gol Krallığı

1 - Edin Dzeko - 10 Gol (Fenerbahçe)

2 - Mauro Icardı - 10 Gol (Galatasaray)

3 - Mame Thiam - 9 Gol (Kayserispor)

4 - Aytaç Kara - 8 Gol (Kasımpaşa)

5 - Paul Onuachu - 6 Gol (Trabzonspor)

6 - Sebastian Szymanski - 6 Gol (Fenerbahçe)

7 - Mbaye Niang - 6 Gol (Adana Demirspor)

8 - Adam Buksa - 5 Gol (Antalyaspor)

9 - İrfan Can Kahveci - 5 Gol (Fenerbahçe)

10 - Sagiv Yehezkel - 5 Gol (Antalyaspor)
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