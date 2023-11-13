Galatasaray'da Ocak operasyonu! 3 isimle yollar ayrılıyor

Hatay deplasmanında bu sezon ilk yenilgisini alan Galatasaray'da gözler devre arasına çevrildi.

Hatay deplasmanında bu sezon ilk yenilgisini alan Galatasaray'da gözler devre arasına çevrildi.



Teknik heyetin istediği seviyeye bir türlü gelemeyen Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu ile yollar ayrılacak.



TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK



Victor Nelsson için gelen teklifler masaya yatırılacak. Danimarkalı futbolcu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Galatasaray'la yeni sözleşme imzalamayacağını söylemişti.



GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR



Angelino'nun 20 maç olan satın opsiyonun kaldırılması için Leipzig ile görüşmeler sürüyor. İspanyol oyuncu bu sezon 17 maçta oynadı.



OKAN BURUK GÖRÜŞME YAPACAK



Teknik direktör Okan Buruk, performansı eleştirilen Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ile de bir görüşme yapacak. Milli takım arasında bu iki oyuncu için özel bir idman programı hazırlandı.