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Fenerbahçe'den flaş paylaşım! 'Sokak kavgası mı futbol maçı mı?'

Fenerbahçe, dün Adana Demirspor ile oynanan maçta Rodrigues'in Oosterwolde'ye yaptığı hareketle ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Giderek artan ve tamamen lig yarışını etkileyen bu yanlış kararların maç maç yoğunlaşmasının sorumluluğunu alacak bir kurum ya da kişi var mıdır? Bu durum daha ne kadar normalleştirilecektir?" ifadeleri kullanıldı. İşte açıklamanın tamamı...

Ekleme: 13.11.2023 - 16:47 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:50 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, dün Adana Demirspor ile oynanan maçta Rodrigues'in Oosterwolde'ye yaptığı hareketle ilgili bir açıklama yaptı.

İşte yapılan açıklama:

Dün, Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığımız maçın 73. dakikasında rakip futbolcu Rodrigues'in, oyuncumuz Oosterwolde'ye karşı yaptığı hareket sonrasında yine garip bir hakem kararına maruz kaldık.

Son olarak dünkü pozisyondan hareketle oynadığımız maçlardaki hakem kararlarının, hatalı tanımının çok ötesinde olmasını sorgulamamız normal değil mi?

Maçın hakeminin pozisyonu göremediğini, yan hakemin de göremediğini ve hatta 4. hakemin de göremediğini bir şekilde kabul etsek dahi

VAR'ın devreye girerek bu kararı düzeltmek yönünde hiçbir adım atmamasını nasıl karşılamalıyız?

Giderek artan ve tamamen lig yarışını etkileyen bu yanlış kararların maç maç yoğunlaşmasının sorumluluğunu alacak bir kurum ya da kişi var mıdır?

Bu durum daha ne kadar normalleştirilecektir?

Durumun daha net anlaşılması için;

Türk futbolu adına konuşan, yazan, çizen, izleyen ve GÖREBİLEN taraflı tarafsız herkesin ortak noktada buluştuğu pozisyona dair yorumları, "GÖRMEYENLERİN" bilgi ve dikkatine sunuyoruz.
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