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Bahtiyar Zaynutdinov sakatlandı, Beşiktaş'tan tepki geldi

Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk ettiği maçın ilk yarısında siyah-beyazlı takımın Bahtiyar Zaynutdinov sakatlık geçirerek kenara geldi. Beşiktaş, Zaynutdinov'un son halini paylaşarak tepkide bulundu.

Ekleme: 12.11.2023 - 17:34 Güncelleme: 12.11.2023 - 17:35 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk etti.

Dolmabahçe'de oynanan maçın ilk yarısında ise siyah-beyazlı takıma Bahtiyar Zaynutdinov'dan kötü bir haber geldi.

İkili mücadele sonrası yerde kaldı

Maçın 37. dakikasında Beşiktaş'ta Bahtiyar Zaynutdinov, Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Sağlık görevlileri oyun alanına girdi. Oyuncunun tedavisi sonrası değişiklik işareti geldi.

Bahtiyar Zaynutdinov sakatlandı, Beşiktaş'tan tepki geldi

Hastaneye kaldırıldı

Sakatlanan Bahtiyar Zaynutdinov'un yerine 41. dakikada Rachid Ghezzal oyuna dahil oldu.

Oyundan ayrılan Zaynutdinov, hastaneye kaldırıldı. Kazak oyuncunun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Beşiktaş'tan tepki geldi

Öte yandan Beşiktaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlılar, yaşanan bu pozisyon sonrasında kart göstermeyen hakem Arda Kardeşler'e tepki gösterdi. Kulüp, Kazak futbolcunun son halini paylaştı ve "Yorumsuz" ifadelerini kullandı.
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