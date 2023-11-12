Bahtiyar Zaynutdinov sakatlandı, Beşiktaş'tan tepki geldi

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk etti.Dolmabahçe'de oynanan maçın ilk yarısında ise siyah-beyazlı takıma Bahtiyar Zaynutdinov'dan kötü bir haber geldi.Maçın 37. dakikasında Beşiktaş'ta Bahtiyar Zaynutdinov, Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.Sağlık görevlileri oyun alanına girdi. Oyuncunun tedavisi sonrası değişiklik işareti geldi.Sakatlanan Bahtiyar Zaynutdinov'un yerine 41. dakikada Rachid Ghezzal oyuna dahil oldu.Oyundan ayrılan Zaynutdinov, hastaneye kaldırıldı. Kazak oyuncunun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.Öte yandan Beşiktaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Siyah-beyazlılar, yaşanan bu pozisyon sonrasında kart göstermeyen hakem Arda Kardeşler'e tepki gösterdi. Kulüp, Kazak futbolcunun son halini paylaştı ve "Yorumsuz" ifadelerini kullandı.