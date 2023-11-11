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Hatayspor-Galatasaray! Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk olacak.

Ekleme: 11.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 10 galibiyet ve bir beraberlik alan Galatasaray, Fenerbahçe'nin geçen hafta Trabzonspor'a kaybetmesinin ardından liderlik koltuğuna yükselmişti. Sarı-kırmızılılar ligde geride kalan 11 haftada 31 puan topladı.

Hatayspor ise geride kalan 11 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlikle 14 puan topladı.

Eksikler!

Bayern Münih ile oynadığı maçtan önce bu maçın kadrosunu açıklayan Galatasaray'da eksik futbolcu bulunmuyor.

Hatayspor'da ise Mehdi Boudjema ve Nikola Maksimovic karşılaşmada yer almayacak.

HATAYSPOR-GALATASARAY!

MUHTEMEL 11'LER

HATAYSPOR: Erce, Kerim, Kilama, Burak, Goulam, Massanga, Lamkel, Dele-Bashiru, Aburjania, Rivas, Dadaşov.

GALATASARAY: Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

STAT: Mersin
HAKEM: Bahattin Şimşek
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
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