Hatayspor Galatasaray'ı mağlup etti!

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-1 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı.

Süper Lig’in 12. hafta mücadelesinde Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor ile Okan Buruk’un ekibi Galatasaray, hakem Bahattin Şimşek’in düdük çaldığı maçta Mersin Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.



İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren maçtan Hatayspor, 2-1'lik skorla galip ayrıldı.



Karşılaşmada Hatayspor'un gollerini 14. dakikada Rigoberto Rivas ve 55. dakikada Didier Lamkel Ze attı. Galatasaray'ın tek golü 28. dakikada Wilfried Zaha'dan geldi.



Galatasaray 195 gün sonra yenildi



Ligde son olarak geçen sezon Beşiktaş'a (30 Nisan 2023) kaybeden Galatasaray, ligde 195 gün sonra kaybetti.



Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 31 puanda kaldı. Hatayspor, 17 puana yükseldi.



Maç fazlasıyla lider olan sarı-kırmızılılar, rakibi Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'la deplasmanda oynayacağı maçı beklemeye geçti. Galatasaray, milli aradan sonra sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Hatayspor, İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.



Bayern maçına göre 2 değişiklik



Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Bayern Münih maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı.



Ligde topladığı 31 puanla haftaya lider giren Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 yenilen ilk 11'indeki Angelino ve Kaan Ayhan, yedeğe çekildi.



Okan Buruk, Hatayspor karşısında bu oyuncular yerine Kazımcan Karataş ve Oliveira'ya şans verdi.