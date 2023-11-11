  • USD: 28,49 - 28,54
  • EURO: 30,40 - 30,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hatayspor Galatasaray'ı mağlup etti!

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-1 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı.

Ekleme: 11.11.2023 - 21:15 Güncelleme: 11.11.2023 - 21:15 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig’in 12. hafta mücadelesinde Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor ile Okan Buruk’un ekibi Galatasaray, hakem Bahattin Şimşek’in düdük çaldığı maçta Mersin Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren maçtan Hatayspor, 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada Hatayspor'un gollerini 14. dakikada Rigoberto Rivas ve 55. dakikada Didier Lamkel Ze attı. Galatasaray'ın tek golü 28. dakikada Wilfried Zaha'dan geldi.

Galatasaray 195 gün sonra yenildi

Ligde son olarak geçen sezon Beşiktaş'a (30 Nisan 2023) kaybeden Galatasaray, ligde 195 gün sonra kaybetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 31 puanda kaldı. Hatayspor, 17 puana yükseldi.

Maç fazlasıyla lider olan sarı-kırmızılılar, rakibi Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'la deplasmanda oynayacağı maçı beklemeye geçti. Galatasaray, milli aradan sonra sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Hatayspor, İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Bayern maçına göre 2 değişiklik

Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Bayern Münih maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Ligde topladığı 31 puanla haftaya lider giren Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 yenilen ilk 11'indeki Angelino ve Kaan Ayhan, yedeğe çekildi.

Okan Buruk, Hatayspor karşısında bu oyuncular yerine Kazımcan Karataş ve Oliveira'ya şans verdi.
Riyad'da diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Prens Selman ile görüştü: İslam dünyası hareket geçmeli
Londra'da on binlerce kişi 5. kez Filistin'e destek için sokaklara indi
CHP’de yeni MYK belli oldu! A takımında dikkat çeken Ekrem İmamoğlu detayı: Hepsi ona yakın!
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu oyunu biliyoruz, bozacağız
Bakan Özhaseki’nin ‘deprem turisti’ söylemi muhalefeti rahatsız etti: ‘Selfie’ çektiler, bırakıp gittiler…
İsrailli haham insanlıktan çıktı! Filistin halkı için iğrenç ifadeler: Hayvanlarla uğraşıyoruz!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
AYM-Yargıtay arasındaki yetki tartışması: Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisi yok
Katil Netanyahu'nun iyice gözü döndü! İsrail Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü vurdu
Katil Netanyahu’dan alçak sözler! Gazze katliamından böyle sıyrıldı: İsrail’in suçu yok!
Mansur Yavaş esnafın ekmek teknesine göz dikti! Otobüsçülerden sert tepki: Bizi siyasi malzeme yaptı!
SGK ödeme günleri belli oldu: T
İsrail'in sahtekarlıkları deşifre oldu! En büyük silahı yalan
15 ilde Narkogüç operasyonu! 199 kişi yakalandı
Osman Gökçek'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e salvolar!
Özgür Özel’den küstah sözler: Başkan Erdoğan’ı yönelik o çıkışına tepki yağdı: Haddini bil!
Durmuş Yılmaz gerçeklerden kaçtı! Sorulara yanıt veremedi
Özgür Özel’in Manisa programında CHP’li başkandan skandal hareket! Parti yöneticisini sahneden kovdu
İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini istedi
6 Şubat depreminde o binada 370 kişi ölmüştü: Müteahhit böyle yakalandı!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Motorine indirim yolda

Motorine indirim yolda

Merak edip ekti... Şimdi para basıyor: Kilosu 200 bin TL

Merak edip ekti... Şimdi para basıyor: Kilosu 200 bin TL

Zehri siyanürden daha etkili! Bir ısırığıyla öldürüyor: Tehlike şimdi Karadeniz’de…

Zehri siyanürden daha etkili! Bir ısırığıyla öldürüyor: Tehlike şimdi Karadeniz’de…

Elon Musk’tan çarpıcı Gazze sözleri! İsrail’in katliamlarına açık açık soykırım dedi: Bu yaparak bir yere varamazsınız!

Elon Musk’tan çarpıcı Gazze sözleri! İsrail’in katliamlarına açık açık soykırım dedi: Bu yaparak bir yere varamazsınız!

Meğer bu yüzden evlere geliyormuş: Görüntüsü akrebe benziyor insanların kulağına giriyor

Meğer bu yüzden evlere geliyormuş: Görüntüsü akrebe benziyor insanların kulağına giriyor