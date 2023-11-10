UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: İlk kez tüm maçları kaybettik

UEFA organizasyonlarındaki temsilcilerimiz, bu sezon ilk kez bir haftada tüm maçları kaybetti. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki karşılaşmaları sonrasında UEFA ülke puanımız aynı kaldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında konuk olduğu Alman devi Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu.



Dördüncü hafta maçları oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin D Grubu'nda Beşiktaş, deplasmanda Norveç'in Bodo/Glimt takımına 2-1 yenilerek üst tura yükselme şansını kaybederken H Grubu'nda Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad'a 2-0 kaybeden Fenerbahçe'nin ise Avrupa'daki yenilmezlik serisi sona erdi.



9. sıradaki yerimiz değişmedi



Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan mücadeleler sonrasında UEFA ülke puanları da güncellendi.



Temsilcimizin aldığı sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında puan kazanamayarak 35 bin 350 puanda kaldı ve 9. sıradaki yerini korudu.



3 temsilcimizin mağlup olmasıyla beraber UEFA turnuvalarında bu sezonki en kötü haftamızı geçirdik.



En fazla katkı Galatasaray'dan



2023/24 sezonunda şu ana kadar Türkiye'nin UEFA ülke puanına Galatasaray 3 bin 125, Fenerbahçe 2 bin 500, Beşiktaş 1750 ve Adana Demirspor ise 875 puanlık katkı sağladı.



İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:



1- İngiltere: 95,053



2- İspanya: 82,114



3- İtalya: 78,426



4- Almanya: 77,338



5- Hollanda: 57,500



6- Fransa: 57,497



7- Portekiz: 50,482



8- Belçika: 43,000



9- Türkiye: 35.350



10- İskoçya: 33,250



11- Avusturya: 31,400



12- İsviçre: 31,175



13- Çekya: 29,800



14: Danimarka: 28,950



15: Norveç: 28,875



Hedef Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım



Temsilcilerimizin bu sezon alacakları puanlarla ilk 10'da kalmayı başarırsak 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan direkt olarak katılacak.



Bu sezon Süper Lig'i şampiyon bitiren takım ise 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan itibaren başlayacak.