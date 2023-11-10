Trabzonspor - Konyaspor maçının muhtemel 11'leri

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak.

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u konuk edecek.



Bordo-mavililerin stadında oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.



Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Alanyaspor'u 1-0 yenen, ardından İstanbul'da Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan, Fenerbahçe'yi ise deplasmanda 26 yıl sonra mağlup eden bordo-mavililer, deneyimli teknik adam ile çıkışını sürdürmek istiyor.



Karadeniz ekibinde, Eren Elmalı'nın kart cezası, Orsic ve Umut Bozok'un da sakatlıkları bulunuyor.



Muhtemel 11'ler



Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Rayyan Baniya, Denswil, Larsen, Berat, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu



Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Yasir, Soner, N'Zonzi, Moreno, Cicaldau, Prip, Cikalleshi