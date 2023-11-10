Resmen açıklandı! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kendi isteği üzerine görevinden ayrılırken, siyah-beyazlı yönetim Rıza Çalımbay ile anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Kulübü, Burak Yılmaz ile kendisinin isteği üzerine yolların ayrıldığını açıkladı.



Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, '10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.' ifadelerine yer verildi.



BURAK YILMAZ DÖNEMİ 6 MAÇ SÜRDÜ



Beşiktaş'ta teknik sorumluluk görevinden istifa eden Burak Yılmaz, siyah-beyazlı futbol takımının başında 6 maça çıktı. Sezon başı itibarıyla teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını üstlenen Yılmaz, deneyimli çalıştırıcının görevini bırakmasının ardından 10 Ekim'de teknik sorumluluğa getirildi.



Siyah-beyazlı takım, 38 yaşındaki teknik adam yönetiminde Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 müsabaka oynadı. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Ligde İstanbulspor ile Gaziantep FK'ye üstünlük kuran Beşiktaş, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor'a yenildi. 'Kara Kartal', UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynadığı maçlardan mağlup ayrıldı.



Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı müsabakalarda 9 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 10 gol gördü.



BURAK YILMAZ'DAN VEDA MESAJI



Siyah-beyazlılar'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçında sahasında Bodo Glimt'e mağlup olmasının ardından bugün karşılıklı anlaşarak takımın başından ayrılan Burak Yılmaz, sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayımladı. Genç antrenör, yayımladığı mesajda, 'Her şey için teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.



RIZA ÇALIMBAY DÖNEMİ BAŞLIYOR



Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz'la yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü bellli oldu. Siyah-beyazlılarda olağanüstü seçimli genel kurula kadar takımın başında Rıza Çalımbay yer alacak.



KAP'A BİLDİRİLDİ



'Yuvana Hoş Geldin Rıza Çalımbay



Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirilmiştir. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Rıza Çalımbay ile 10.11.2023 (bugün) tarihi itibarıyla anlaşmaya varılmıştır.” Yeni Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay, yarın (11 Kasım) saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir. Rıza Çalımbay'a görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.'

