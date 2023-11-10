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Kanarya'da flaş ayrılık! Ülkesine dönüyor... Son dakika Fenerbahçe haberi: UEFA Konferans Ligi H

UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu. Trabzonspor maçı sonrası 2. mağlubiyetini alan sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın yıldız oyuncusunun takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirtildi.

Ekleme: 10.11.2023 - 15:00 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:01 / Editör: Ozge Selin
UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu.

Trabzonspor maçı sonrası 2. mağlubiyetini alan sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.

Kanarya'nın yıldız oyuncusunun takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirtildi.

Fenerbahçeli oyuncunun ülkesine dönmeye yakın olduğu öğrenildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

'BU OYUN YAKIŞMADI'

Ferdi Kadıoğlu karşılaşma sonrası, "Bu oyun bize yakışmadı. Adana Demirspor maçında tepkimizi ortaya koymalıyız" dedi. Ferdi, genç Yusuf'u gösterdiği performans için kutladı.

'BİRLİK ZAMANI'ZAMANI

Bir topu direkten dönen Batshuayi yenilgi sonrası şunları söyledi: "Futbol böyle bir şey bazen çok iyi olursunuz bazen bunu gerçekleştiremezsiniz. Birlikte olmak ve kalmak gelecek maçlarda kazanmak adına önemli."

BÜYÜK DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Bulgaristan deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. Başka renklere gönül veren gurbetçiler de destek için tribündeydi

TRNAVA PUANLA TANIŞTI

Gruptaki diğer maçta Nordsjaelland ile Spartak Trnava 1-1 berabere kaldı. Trnava H Grubu'nda ilk puanını aldı

LUAN PERES ÇOK SANSIZLIK YAŞADI

Luan Peres, Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana en çok şanssızlık yaşayan futbolcu oldu.

Geçen sezon Rennes maçında kale direğine çarpan Brezilyalı savunmacı uzun süre formasından uzak kalmıştı.

Luan, sezonun ikinci yarısını ise başarılı bir şekilde geçirdi. Ancak Sambacı bu yaz yine sakatlandı ve operasyon geçirdi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Sarı- Lacivertliler, Luan'ı artık kadroda düşünmüyor ve gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

Ülkesinden Santos, 29 yaşındaki defans oyuncusuyla ilgilense de sakatlık durumunu takip ediyor.

ÜLKESİNE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Luan Peres'in de Brezilya'ya dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Deneyimli savunmacının eski takımı Santos'a dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.
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