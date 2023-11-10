Beşiktaş'ta ayrılık! Burak Yılmaz istifa etti

Beşiktaş'ta peş peşe alınan kötü sonuçlar ayrılıkları da beraberinde getirdi. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz görevinden istifa etti.

Beşiktaş'ta peş peşe alınan kötü sonuçlar sonraso Futbol A Takımı Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz görevinden istifa etti.Beşiktaş'tan apılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Burak Yılmaz'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz 10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"2023-2024 sezonu başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan Burak Yılmaz kariyerine kötü başlangıç yaptı.Şenol Güneş'in istifasının ardındangöreve getirilen Burak Yılmaz Beşiktaş'ın başında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet aldı.