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Beşiktaş'ta ayrılık! Burak Yılmaz istifa etti

Beşiktaş'ta peş peşe alınan kötü sonuçlar ayrılıkları da beraberinde getirdi. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz görevinden istifa etti.

Ekleme: 10.11.2023 - 13:05 Güncelleme: 10.11.2023 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ta peş peşe alınan kötü sonuçlar sonraso Futbol A Takımı Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz görevinden istifa etti.

"EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"
Beşiktaş'tan apılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Burak Yılmaz'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz 10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

6 MAÇTA 4 MAĞLUBİYET
2023-2024 sezonu başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan Burak Yılmaz kariyerine kötü başlangıç yaptı.

Beşiktaş'ta ayrılık! Burak Yılmaz istifa etti

Şenol Güneş'in istifasının ardındangöreve getirilen Burak Yılmaz Beşiktaş'ın başında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet aldı.


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