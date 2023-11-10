  • USD: 28,48 - 28,53
  • EURO: 30,46 - 30,52
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Arda Güler gerçeği! Kötü haberi duyurdular

Arda Güler, Braga maçı sonrası yapılan takım antrenmanda yer almadı. Genç futbolcunun yeniden ağrılarının başladığı ve bu yüzden riske edilmediği öğrenildi.

Ekleme: 10.11.2023 - 10:44 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe formasıyla kısa sürede büyüleyici bir performans göstererek adını duyuran Arda Güler, dünyanın en büyük takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. Sarı-lacivertli ekibe de oldukça yüksek bir bonservis kazandıran milli futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma şansı bulamadı.

Futtbolseverlerin çıkacağı ilk maçı büyük bir heyecanla beklediği Arda Güler hakkında şok edici bir haber ortaya çıktı.

Valencia maçı kadrosunda olmayacak

Real Madrid'in oynadığı son 2 maçta kadroya alınan ancak süre alamayan Arda Güler, Valencia maç kadrosuna alınmayacak.

Arda Güler gerçeği! Kötü haberi duyurdular

Antrenmana çıkmadı

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Arda Güler, Braga maçı sonrası perşembe sabahı yapılan takım antrenmanında yer almadı.

Yeniden ağrıları başladı

Real Madrid cephesinden yapılan resmi bir açıklama olmasa da Arda Güler'in bir ağrısı olduğu ve bu nedenle riske edilmediği belirtildi.

Arda Güler gerçeği! Kötü haberi duyurdular

Ancelotti oynatmaktan çekiniyor

Vallecano ve Braga maçlarında süre alması beklenen Arda Güler'in tam olarak iyileşmediği ve bu nedenle Carlo Ancelotti'nin süre vermeye çekindiği de vurgulandı.

Arda Güler'in cumartesi günü oynanacak olan Valencia maç kadrosuna alınmayacağı kaydedildi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin geçtiğimiz haziran ayından bu yana resmi bir maça çıkmayan Arda Güler konusunda aceleci olmayacağı ve tam olarak hazır olduğunda oynatacağı da vurgulandı.
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi 10 Kasım'da 3 heykelin açılışını yaptı
Bakan Koca duyurdu: Türkiye ve Mısır ortak hareket edecek!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gazze'deki yıkım daha önce hiç görülmemiş boyutlarda: Bir ayda konutların yüzde 50'si yok oldu
İsmail Saymaz’dan skandal sözler: FETÖ’yü böyle aklamaya çalıştı…
CHP, İstanbul'daki 10 Kasım anmasında çelengi unuttu!
İsrail ordusundan ikiyüzlü savunma! Çocuk katliamına tepkiler büyürken algı operasyonuna başladılar
Başkan Erdoğan: Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara itilemez
Özgür Özel’e HEDEP desteği! Yerel seçim için ittifak sinyali: Dikkat çeken kayyum hazımsızlığı!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Özbekistan dönüşü önemli mesajlar! Batı'ya Gazze tepkisi: Eğer samimiyseniz İsrail'e baskı yapın
Gazze’ye siyonist karanlığı çöktü! Açlık, susuzluk, çaresizlik: İnsanlar bisküvi ile ayakta kalmaya çalışıyor
TÜİK Eylül 2023 işsizlik verilerini açıkladı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk gün sokak çağrısı!
Bunlar nasıl anne! Netanyahu'ya mektup yazdılar: Gazzelilerin hepsi ölsün
Emine Erdoğan’dan barış çağrısı: İsrail dünyamızı felakete sürüklüyor
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü! Devlet erkanı Anıtkabir'de...
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Gazze'ye gidecek yardım gemisi İzmir'den yola çıktı
AYM Yargıtay’ı yok saymaya çalıştı! Yargıda oluşan tehlikeye dikkat çekmek için…
İYİ Parti'de yer yerinden oynuyor: İl yönetimi istifa etti
İYİ Parti'de ortalık yangın yeri: Akşener en yakınındaki iki isme kapıyı gösterdi! Gizlice banka hesaplarını inceletmiş...
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

YouTube ve TikTok’a sert uyarı! AB çocukları korumak için harekete geçti

YouTube ve TikTok’a sert uyarı! AB çocukları korumak için harekete geçti

Aydın’da çöp ev skandalı! Ekipler korkunç manzarayla karşılaştı gerçek bakın ne çıktı!

Aydın’da çöp ev skandalı! Ekipler korkunç manzarayla karşılaştı gerçek bakın ne çıktı!

Film senaryolarını aratmayan hikaye! İşte Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yargı sürecini başlatan olay

Film senaryolarını aratmayan hikaye! İşte Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yargı sürecini başlatan olay

2 bin 700 yıl önce yapıldı gizli geçidi var: Türkiye'nin yeni gözdesi olacak

2 bin 700 yıl önce yapıldı gizli geçidi var: Türkiye'nin yeni gözdesi olacak

Araç satışında yeni dönem! Piyasa durgunlaşınca sistem değişti

Araç satışında yeni dönem! Piyasa durgunlaşınca sistem değişti