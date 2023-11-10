A Milli Takım'ın aday kadrosu duyuruldu!
A Milli Futbol Takımımızın, Almanya ve Galler'le oynayacağı maçların aday kadrosu duyuruldu.
18 Kasım’da özel maçta Berlin’de Almanya ile 21 Kasım’da EURO 2024 Elemeleri’ndeki son maçında Cardiff’te Galler ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu açıklandı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella'nın aday kadrosu şöyle:
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella'nın aday kadrosu şöyle: