A Milli Takım'ın aday kadrosu duyuruldu!

18 Kasım’da özel maçta Berlin’de Almanya ile 21 Kasım’da EURO 2024 Elemeleri’ndeki son maçında Cardiff’te Galler ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu açıklandı.TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella'nın aday kadrosu şöyle: