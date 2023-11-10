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A Milli Takım'ın aday kadrosu duyuruldu!

A Milli Futbol Takımımızın, Almanya ve Galler'le oynayacağı maçların aday kadrosu duyuruldu.

Ekleme: 10.11.2023 - 15:54 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:55 / Editör: Ozge Selin
18 Kasım’da özel maçta Berlin’de Almanya ile 21 Kasım’da EURO 2024 Elemeleri’ndeki son maçında Cardiff’te Galler ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu açıklandı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella'nın aday kadrosu şöyle:

A Milli Takım'ın aday kadrosu duyuruldu!
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