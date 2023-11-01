  • USD: 28,28 - 28,33
  • EURO: 29,85 - 29,91
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor! 1 Kasım Çarşamba Türkiye Kupası maç programı..

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçları sizler için derledik. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçların programı..

Ekleme: 1.11.2023 - 10:55 Güncelleme: 1.11.2023 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı bugün oynanacak 23 maç ile devam edecek.

Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak maçlar futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Tek maçlık eleme sistemi üzerinden oynanan 3. tur maçları büyük heyecana sahne oluyor.

Toplam 60 takım, tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak mücadelelerde turu geçmek için sahaya çıkacak.

Dün oynanan 7 maçın ardından Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Manisa FK, Keçiörengücü, Muş 1984 Muşspor, Hatayspor ve Alanyaspor tur atladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 1 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçları sizler için derledik. İşte bugünün maç programı..

1 Kasım maç programı

13:00 İstanbulspor - Kepezspor FAŞ

14:00 Giresunspor - Beyoğlu Yeniçarşıspor

14:00 GMG Kastamonuspor - Ayvalıkgücü Belediyespor

14:00 Fethiyespor - Tokat Bld Plevnespor

14:00 Isparta 32 Spor - Yeni Mersin İdman Yurdu

14:00 Düzcespor - Kuşadasıspor

14:00 Arnavutköy Belediye - Gölcükspor

14:00 Etimesgut Belediyespor - Bigaspor

14:00 Kırşehir Futbol SK - 23 Elazığ Futbol Kulübü

14:00 Altay - Aliağa Futbol A.Ş.

14:00 Menemen FK - Nevşehir Belediyespor

14:00 İnegölspor - Belediye Derincespor

14:00 Adanaspor - Hacettepe 1945

14:00 Bandırmaspor - Alanya Kestelspor

14:00 Somaspor - Talasgücü Belediyespor

14:00 Tuzlaspor - Çankaya FK

14:00 Ümraniyespor - Orduspor 1967 SK

14:00 Karacabey Belediye Spor v Bornova 1877

14:00 Kırklarelispor - Karaköprü Belediyespor

15:00 Boluspor - Karaman Futbol Kulübü

16:30 MKE Ankaragücü - Malatya Arguvanspor

18:30 Erzurumspor FK - Diyarbekir Spor

20:30 Antalyaspor - 52 Orduspor FK
Bayraktar TB3, 4 saat süren 2. uçuş testini başarıyla tamamladı
Gazze'de ölüm kıskacı! İşgalci İsrail'den katliam itirafı: Sivillerin olduğunu biliyorduk
İsrail Gazze halkını vatansız bırakmak için her yolu deniyor! Mısır’a rezil teklif: Ülkeye alırsanız…
Dilan Polat ve Engin Polat çiftine operasyonda yeni ayrıntılar ortaya çıktı: İşte evde yapılan aramalarda ele geçirilenler...
İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine vurdu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail açıklaması: 'Bu yoldan bir an önce geri dönmeli'
Gazze için sağlık seferberliği: Türkiye Gazze’ye sağlık yardımı için hazır
İstanbul'da büyük operasyon: Fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı! Polislere verilen sarı zarfın içinde ne yazıyordu?
MEB'den müfredat kararı: Dersleri sadeleştireceğiz
Gazze halkı için flaş karar! Refah Sınır Kapısı açıldı!
Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor! Bir savaş daha kapıda: 'Milyonlarca can feda etmeye hazırız'
İsrail'den Kızıldeniz'de savaş başlatacak çok tehlikeli hamle
Bakan Bolat'tan OVP açıklaması! Toparlanma izlenmektedir
Katil İsrail’e büyük darbe! Basınına 'susun' talimatı verildi: Ağır bedel ödedik!
İsrail’den hain göç planı: Soykırıma uğrattıkları Filistinlileri çöle sürülecekler
Gazze'de iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! İsrail soykırımlarına sert tepki...
O görüntüler resepsiyona damga vurmuştu: Heleva'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dediği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Bakan Mehmet Şimşek rakamlarla açıkladı: Cari açık düşüş trendine girdi!
Meteoroloji duyurdu! İki bölgeye sağanak uyarısı

Meteoroloji duyurdu! İki bölgeye sağanak uyarısı

Motorinin ardından gözler benzine çevrildi: İndirim yolda!

Motorinin ardından gözler benzine çevrildi: İndirim yolda!

Hamile karısını eliyle boğarak öldürdü: Cani kocadan pes dedirten savunma

Hamile karısını eliyle boğarak öldürdü: Cani kocadan pes dedirten savunma

Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS tehlikesi!

Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS tehlikesi!

Meta açıkladı! Facebook ve Instagram paralı oluyor: Ücretli üyelik sistemi devreye giriyor

Meta açıkladı! Facebook ve Instagram paralı oluyor: Ücretli üyelik sistemi devreye giriyor

Pes dedirten görüntü: Bina yıkıldı acı gerçek ortaya çıktı

Pes dedirten görüntü: Bina yıkıldı acı gerçek ortaya çıktı