Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor! 1 Kasım Çarşamba Türkiye Kupası maç programı..
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçları sizler için derledik. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçların programı..
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı bugün oynanacak 23 maç ile devam edecek.
Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak maçlar futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Tek maçlık eleme sistemi üzerinden oynanan 3. tur maçları büyük heyecana sahne oluyor.
Toplam 60 takım, tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak mücadelelerde turu geçmek için sahaya çıkacak.
Dün oynanan 7 maçın ardından Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Manisa FK, Keçiörengücü, Muş 1984 Muşspor, Hatayspor ve Alanyaspor tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 1 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçları sizler için derledik. İşte bugünün maç programı..
1 Kasım maç programı
13:00 İstanbulspor - Kepezspor FAŞ
14:00 Giresunspor - Beyoğlu Yeniçarşıspor
14:00 GMG Kastamonuspor - Ayvalıkgücü Belediyespor
14:00 Fethiyespor - Tokat Bld Plevnespor
14:00 Isparta 32 Spor - Yeni Mersin İdman Yurdu
14:00 Düzcespor - Kuşadasıspor
14:00 Arnavutköy Belediye - Gölcükspor
14:00 Etimesgut Belediyespor - Bigaspor
14:00 Kırşehir Futbol SK - 23 Elazığ Futbol Kulübü
14:00 Altay - Aliağa Futbol A.Ş.
14:00 Menemen FK - Nevşehir Belediyespor
14:00 İnegölspor - Belediye Derincespor
14:00 Adanaspor - Hacettepe 1945
14:00 Bandırmaspor - Alanya Kestelspor
14:00 Somaspor - Talasgücü Belediyespor
14:00 Tuzlaspor - Çankaya FK
14:00 Ümraniyespor - Orduspor 1967 SK
14:00 Karacabey Belediye Spor v Bornova 1877
14:00 Kırklarelispor - Karaköprü Belediyespor
15:00 Boluspor - Karaman Futbol Kulübü
16:30 MKE Ankaragücü - Malatya Arguvanspor
18:30 Erzurumspor FK - Diyarbekir Spor
20:30 Antalyaspor - 52 Orduspor FK
Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak maçlar futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Tek maçlık eleme sistemi üzerinden oynanan 3. tur maçları büyük heyecana sahne oluyor.
Toplam 60 takım, tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak mücadelelerde turu geçmek için sahaya çıkacak.
Dün oynanan 7 maçın ardından Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Manisa FK, Keçiörengücü, Muş 1984 Muşspor, Hatayspor ve Alanyaspor tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 1 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçları sizler için derledik. İşte bugünün maç programı..
1 Kasım maç programı
13:00 İstanbulspor - Kepezspor FAŞ
14:00 Giresunspor - Beyoğlu Yeniçarşıspor
14:00 GMG Kastamonuspor - Ayvalıkgücü Belediyespor
14:00 Fethiyespor - Tokat Bld Plevnespor
14:00 Isparta 32 Spor - Yeni Mersin İdman Yurdu
14:00 Düzcespor - Kuşadasıspor
14:00 Arnavutköy Belediye - Gölcükspor
14:00 Etimesgut Belediyespor - Bigaspor
14:00 Kırşehir Futbol SK - 23 Elazığ Futbol Kulübü
14:00 Altay - Aliağa Futbol A.Ş.
14:00 Menemen FK - Nevşehir Belediyespor
14:00 İnegölspor - Belediye Derincespor
14:00 Adanaspor - Hacettepe 1945
14:00 Bandırmaspor - Alanya Kestelspor
14:00 Somaspor - Talasgücü Belediyespor
14:00 Tuzlaspor - Çankaya FK
14:00 Ümraniyespor - Orduspor 1967 SK
14:00 Karacabey Belediye Spor v Bornova 1877
14:00 Kırklarelispor - Karaköprü Belediyespor
15:00 Boluspor - Karaman Futbol Kulübü
16:30 MKE Ankaragücü - Malatya Arguvanspor
18:30 Erzurumspor FK - Diyarbekir Spor
20:30 Antalyaspor - 52 Orduspor FK