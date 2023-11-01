Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor! 1 Kasım Çarşamba Türkiye Kupası maç programı..

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçları sizler için derledik. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçların programı..

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı bugün oynanacak 23 maç ile devam edecek.



Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak maçlar futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.



Tek maçlık eleme sistemi üzerinden oynanan 3. tur maçları büyük heyecana sahne oluyor.



Toplam 60 takım, tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak mücadelelerde turu geçmek için sahaya çıkacak.



Dün oynanan 7 maçın ardından Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Manisa FK, Keçiörengücü, Muş 1984 Muşspor, Hatayspor ve Alanyaspor tur atladı.



Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 1 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçları sizler için derledik. İşte bugünün maç programı..



1 Kasım maç programı



13:00 İstanbulspor - Kepezspor FAŞ



14:00 Giresunspor - Beyoğlu Yeniçarşıspor



14:00 GMG Kastamonuspor - Ayvalıkgücü Belediyespor



14:00 Fethiyespor - Tokat Bld Plevnespor



14:00 Isparta 32 Spor - Yeni Mersin İdman Yurdu



14:00 Düzcespor - Kuşadasıspor



14:00 Arnavutköy Belediye - Gölcükspor



14:00 Etimesgut Belediyespor - Bigaspor



14:00 Kırşehir Futbol SK - 23 Elazığ Futbol Kulübü



14:00 Altay - Aliağa Futbol A.Ş.



14:00 Menemen FK - Nevşehir Belediyespor



14:00 İnegölspor - Belediye Derincespor



14:00 Adanaspor - Hacettepe 1945



14:00 Bandırmaspor - Alanya Kestelspor



14:00 Somaspor - Talasgücü Belediyespor



14:00 Tuzlaspor - Çankaya FK



14:00 Ümraniyespor - Orduspor 1967 SK



14:00 Karacabey Belediye Spor v Bornova 1877



14:00 Kırklarelispor - Karaköprü Belediyespor



15:00 Boluspor - Karaman Futbol Kulübü



16:30 MKE Ankaragücü - Malatya Arguvanspor



18:30 Erzurumspor FK - Diyarbekir Spor



20:30 Antalyaspor - 52 Orduspor FK