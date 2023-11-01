Fenerbahçe'de Becao ve Fred'den kötü haber! Yıldız futbolcu 3 ay yok

Fenerbahçe, Pendikspor maçında sakatlık yaşayan Fred ve Becao için açıklama yaptı.

Fenerbahçe, Pendikspor maçında sakatlık yaşayan iki oyuncusu Rodrigo Becao ve Fred için açıklama yaptı.



İşte sarı-lacivertlilerin açıklaması:



Profesyonel Futbol A Takımımızda Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.



Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao'nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred Rodrigues'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır.



Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan bir diğer oyuncumuz Samet Akaydın da ise herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.