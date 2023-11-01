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Fatih Terim'e Suudi Arabistan'dan talip var! Görüşmeler başlayacak

Matthias Jaissle yollarını ayıran Al-Ahli yönetimi, takımın başına Fatih Terim'i getirmeyi düşünüyor.

Ekleme: 1.11.2023 - 13:25 Güncelleme: 1.11.2023 - 13:26 / Editör: Ozge Selin
Suudi Arabistan Ligi'nde Al Hilal Riyadh'a 3-1 mağlup olan Al Ahli Jeddah karıştı.Yenilginin ardından acil toplanan Al Ahli Jeddah yönetimi, teknik direktör Matthias Jaissle ile en kısa sürede yolları ayırmaya karar verdi.

Bonservislere 200 milyon euro ödediler

Transfer döneminde kesenin ağzını açan yönetim; Edouard Mendy, Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin, Franck Kessie, Roger Ibanez, Merih Demiral, Gabri Vega için yaklaşık 200 milyon euro (yaklaşık 6 milyar TL) bonservis bedeli ödemişti. Ancak 11 hafta haftanın geride kaldığı Suudi Arabistan Pro Ligi'nde lider Al-Hilal'in 7 puan gerisine düşen Al-Ahli'de teknik direktör Matthias Jaissle'nin kredisi tükendi.

Yeni rota Fatih Terim

Yeni teknik direktör arayışını hızlandıran yönetim, rotayı teknik direktör Fatih Terim'e çevirdi.

Uzun süredir takım çalıştırmayan İmparator lakaplı teknik adamın, Arap yarımadasında takım çalıştırmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

Başarılarla dolu kariyer

İlk ve tek UEFA kupası kazanan Türk teknik direktör olan Fatih Terim, teknik adamlık kariyerinde 8 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 4 de Türkiye Süper Kupası kazandı.

Teknik direktörlük kariyerine devam eden Terim, 1.5 senedir takım çalıştırmıyor. Başarılı teknik adamın adı, Suudi Arabistan takımlarıyla da sık sık anılıyor.
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