Süper Lig'de flaş istifa kararları!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başkanı Sabri Gülel, görevini bırakıyor. Gülel, istifa kararı aldıklarının doğru olduğunu, gidilecek genel kurulda aday olmayacağını dile getirdi.

Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile 9 puan toplayan Antalyaspor'da sular durulmuyor. Kırmızı-beyazlı ekibin başkanı Sabri Gülel, yerine göreve geldiği ve dernek başkanlığı da yapan Aziz Çetin ve eski yöneticiler ile olan sorunlar nedeniyle istifa kararı aldı.



Başkan Gülel, Antalyaspor Derneği'nin kendilerini rahat bırakmadığını kayderek, 'İstifa kararı aldığımız doğru. Bugün önce genel kurul kararı alacağız ve akşama doğru da istifamızı sunacağız. Kararımdan dönmem için çok ısrar eden oldu ama ben dönmeyeceğim. Dernek paçamızdan aşağıya çekiyor. Genel kurul kararı aldıktan sonra da aday olmayı düşünmüyorum. Hiç o motivasyonda değilim. Gerçekten çok üzgünüm hem Antalya hem de Antalyaspor için. Antalyaspor bu kadar kendini toplamışken, kendi göbeğini keser hale gelmiş. Umarım bundan sonra hayırlısı olur. Kararımızı da zaten gün içerisinde paylaşarak bir açıklama yapacağız. Hızlıca genel kurula gidilir ve bu ay içerisinde yapılır. Bu seviyeler bizim mücadele edebileceğimiz seviyeler değil' dedi.



Nuri Şahin'den de ayrılık kararı!



Antalyaspor'da istifa kararı alan Başkan Sabri Gülel'in ardından Futbol Sorumlusu Nuri Şahin de ayrılığın eşiğine geldi. Genç teknik adamın kararında sürpriz bir değişiklik yaşanmaması halinde istifasını birkaç gün içerisinde sunması bekleniyor.



Süper Lig'in en eskisi



2021-2022 sezonundan bu yana Antalyaspor'da görev alan Nuri Şahin, hali hazırda Süper Lig'de en uzun süredir görev yapan teknik adam durumunda. Antalyaspor'da iki seneyi dolduran Şahin, 80 maçta 32 galibiyet, 20 beraberlik ve 28 mağlubiyet yaşadı.