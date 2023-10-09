Galatasaray'ı yıkan haber! Hakim Ziyech ayrılığını canlı yayında duyurdu

Galatasaray'ın bu yaz transfer döneminde elde ettiği en önemli isimlerden biri olan Hakim Ziyech için endişe verici bir gelişme yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Faslı oyuncu, beklenenin aksine istediği süreyi alamıyor.Hakim Ziyech, Galatasaray'a katıldığı günden bu yana sakatlıklar ve fiziksel sorunlarla boğuşuyor. Bu sezon sadece 3 resmi maça çıkabilen deneyimli oyuncu, bekleneni veremiyor.Ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, son Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirirken Galatasaray için şok edici bir iddiada bulundu. Çelikler, "Hakim Ziyech'in devre arasında ayrılma durumu var diyorlar." ifadeleriyle Galatasaray camiasını endişeye sevk etti.Sonuç olarak, Galatasaray'ın transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'in ayrılık ihtimali, sarı-kırmızılı taraftarları düşündürüyor. Ziyech'in Galatasaray macerasının nasıl bir sona evrileceği merakla bekleniyor.