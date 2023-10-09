Galatasaray'ı yıkan haber! Hakim Ziyech ayrılığını canlı yayında duyurdu
Ünlü spor yorumcusu canlı yayında, Hakim Ziyech'in Galatasaray'dan ayrılma ihtimalini açıkladı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın bu yaz transfer döneminde elde ettiği en önemli isimlerden biri olan Hakim Ziyech için endişe verici bir gelişme yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Faslı oyuncu, beklenenin aksine istediği süreyi alamıyor.
ZIYECH'İN GALATASARAY SERÜVENİ SORU İŞARETLERİYLE DOLU
Hakim Ziyech, Galatasaray'a katıldığı günden bu yana sakatlıklar ve fiziksel sorunlarla boğuşuyor. Bu sezon sadece 3 resmi maça çıkabilen deneyimli oyuncu, bekleneni veremiyor.
SERDAR ALİ ÇELİKLER'İN FLAŞ İDDİASI
Ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, son Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirirken Galatasaray için şok edici bir iddiada bulundu. Çelikler, "Hakim Ziyech'in devre arasında ayrılma durumu var diyorlar." ifadeleriyle Galatasaray camiasını endişeye sevk etti.
Sonuç olarak, Galatasaray'ın transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'in ayrılık ihtimali, sarı-kırmızılı taraftarları düşündürüyor. Ziyech'in Galatasaray macerasının nasıl bir sona evrileceği merakla bekleniyor.
ZIYECH'İN GALATASARAY SERÜVENİ SORU İŞARETLERİYLE DOLU
Hakim Ziyech, Galatasaray'a katıldığı günden bu yana sakatlıklar ve fiziksel sorunlarla boğuşuyor. Bu sezon sadece 3 resmi maça çıkabilen deneyimli oyuncu, bekleneni veremiyor.
SERDAR ALİ ÇELİKLER'İN FLAŞ İDDİASI
Ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, son Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirirken Galatasaray için şok edici bir iddiada bulundu. Çelikler, "Hakim Ziyech'in devre arasında ayrılma durumu var diyorlar." ifadeleriyle Galatasaray camiasını endişeye sevk etti.
Sonuç olarak, Galatasaray'ın transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'in ayrılık ihtimali, sarı-kırmızılı taraftarları düşündürüyor. Ziyech'in Galatasaray macerasının nasıl bir sona evrileceği merakla bekleniyor.