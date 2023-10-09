Fenerbahçe Galatasaraylı eski yıldız için devrede! İsmail Kartal onay verdi! Taraftarı heyecanlandıracak bomba iddia... .

Süper Lig'de doludizgin yoluna devam eden Fenerbahçe'de devre arası için transfer çalışmaları da şimdiden başladı. Sarı lacivertliler geçtiğimiz yıllarda Galatasaray forması giyen yıldız isim için devreye girerken, İsmail Kartal'ın bu transfere onay verdiği belirtildi.

Bu sezona müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de devre arasına yönelik transfer çalışmaları da şimdiden başladı. Milli araya moralli giren Fenerbahçe'de gözler yavaş yavaş ocak ayına çevrildi.



.YENİ TAKVİYELER GELECEK



.Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda şampiyon olmak isteyen Kanarya, devre arasında 1-2 transfer yaparak kadrosunu tamamen kusursuz hale getirmeyi hedefliyor.



Teknik Direktör İsmail Kartal, lige verilen arada transfere yönelik planlamalar yapacak. Sarı lacivertli teknik ekip, bu dönemde izleme komitesinin önerdiği isimleri izleyecek.



6 NUMARAYA FLAŞ İSİM



Takımdan genel anlamda memnun olan İsmail Kartal, 6 numara transferine ise büyük önem veriyor. Deneyimli çalıştırıcı özellikle 3 kulvarı düşünerek o bölgeye kaliteli bir futblcu alınmasını talep etti.



GALATASARAY'IN YILDIZI İÇİN DEVREDE



.Fenerbahçeli kurmayların yaz transfer döneminde gündeme gelen isimlerin aksine farklı oyunculara yönelme kararı aldığı belirtildi. Bu isimlerden birisinin ise eski Galatasaraylı yıldız olduğu öne sürüldü.



.Sarı lacivertlilerin 6 numara bölgesi için Galatasaray'ın eski oyuncusunu düşündüğü iddia edildi. Öte yandan transfere İsmail Kartal'ın da sıcak baktığı öne sürüldü.



.F.BAHÇE'DEN JEAN MICHAEL SERI BOMBASI!



.Yaz transfer döneminde aradığı orta sahayı bulamayan Fenerbahçe'nin gündemine bu sefer sürpriz bir isim geldi..



SICAK BAKIYOR



.Sarı lacivertlilerin, İngiltere Championship takımlarından Hull City'de forma giyen Jean Michael Seri'yi listesine aldığı iddia edildi. 2019-2020 sezonunda Galatasaray forması giyen Seri'nin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.



.Kanarya'nın Fildişi Sahilli orta sahaya 2+1 yıllık kontrat teklif etmeyi planladığı öne sürüldü. Hull City'nin 32 yaşındaki futbolcu için 1 milyon Euro civarında bir bonservis ücreti talep etmesi bekleniyor.



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