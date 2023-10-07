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Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda yendi

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Antalyaspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.

Ekleme: 7.10.2023 - 21:30 Güncelleme: 7.10.2023 - 21:30 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig’in 8. hafta maçında Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ile Okan Buruk’un ekibi Galatasaray, hakem Zorbay Küçük’ün düdük çaldığı maçta karşı karşıya geldi.

Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

İki takımın da pozisyonlara girmesine rağmen ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Maçta sarı-kırmızılılar Davinson Sanchez'in 58. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Icardi yine sahneye çıktı

86. dakikada Mauro Icardi farkı ikiye çıkardı ve Süper Lig'de forma giydiği 32'nci maçta 30'uncu golünü Antalyaspor ağlarına gönderen Arjantinli yıldız, Mbaye Diagne'yi (33 maç) geride bırakarak 2007-2008 sonrası dönemde bu sayıya en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

Seri 7 maça çıktı

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray maçı 2-0 kazanarak ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Bu galibiyetle sarı-kırmızılılar ligdeki üst üste 7. galibiyetini aldı ve puanını 22'ye yükseltti. Antalyaspor ise 9 puanda kaldı.

Milli aradan sonra derbi heyecanı yaşanacak

Galatasaray milli ara sonrası derbide Beşiktaş'ı konuk edecek. Antalyaspor ise Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.
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