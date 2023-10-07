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Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı! Listedeki yeri herkesi şaşırtacak

İspanyol devi Real Madrid'de futbolcuların aldığı brüt maaşlar ortaya çıktı. Zirvede Toni Kroos bulunurken, milli futbolcumuz Arda Güler'in listedeki yeri herkesi şaşırttı. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 7.10.2023 - 15:59 Güncelleme: 7.10.2023 - 16:02 / Editör: Ozge Selin
İspanyol devi Real Madrid'de futbolcuların aldığı brüt maaşlar ortaya çıktı. Zirvede Toni Kroos bulunurken, milli futbolcumuz Arda Güler'in listedeki yeri herkesi şaşırttı. İşte son dakika haberinin detayları...

Dünyanın en başarılı kulübü olarak gösterilen Real Madrid'de futbolcuların aldıkları yıllık brüt maaş ortaya çıktı.

Futbol takımlarının maaş ve finansal verilerinin yayınlandığı Capology'deki tabloya göre Arda Güler, Real Madrid'in en az kazanan 3 futbolcusundan biri.

Real Madrid'in en fazla kazananı ise 24 milyon 380 bin euro ile Alman Toni Kroos oldu.

İŞTE REAL MADRID'DEKİ FUTBOLCULARIN MAAŞLARI

1- Toni Kroos: 24.3 milyon Euro

2- David Alaba: 22.5 milyon Euro

3- Luka Modric: 21.8 milyon Euro

4- Jude Bellingham: 20.8 milyon Euro

5- Vinicius JR: 20.8 milyon Euro

6- Thibaut Courtois: 15 milyon Euro

7- Antonio Rüdiger: 14.5 milyon Euro

8- Aurelien Tchouameni: 12.5 milyon Euro

9- Ferland Mendy: 10.4 milyon Euro

10- Dani Ceballos: 10.4 milyon Euro

11- Dani Carvajal: 10.4 milyon Euro

12- Lucas Vazquez: 9.3 milyon Euro

13- Kepa Arrizabalaga: 9 milyon Euro

14- Nacho: 8.5 milyon Euro

15- Rodrygo: 8.3 milyon Euro

16- Eduardo Camavinga: 8.3 milyon Euro

17- Federico Valverde: 8.1 milyon Euro

18- Brahim Diaz: 7.3 milyon Euro

19- Eder Militao: 7.3 milyon Euro

20- Fran Garcia: 5.2 milyon Euro

21- ARDA GÜLER: 5.2 milyon Euro

22- Andriy Lunin: 2.8 milyon Euro

23- Joselu: 2.5 milyon Euro
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