Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı! Listedeki yeri herkesi şaşırtacak

İspanyol devi Real Madrid'de futbolcuların aldığı brüt maaşlar ortaya çıktı. Zirvede Toni Kroos bulunurken, milli futbolcumuz Arda Güler'in listedeki yeri herkesi şaşırttı. İşte son dakika haberinin detayları...

İspanyol devi Real Madrid'de futbolcuların aldığı brüt maaşlar ortaya çıktı. Zirvede Toni Kroos bulunurken, milli futbolcumuz Arda Güler'in listedeki yeri herkesi şaşırttı. İşte son dakika haberinin detayları...



Dünyanın en başarılı kulübü olarak gösterilen Real Madrid'de futbolcuların aldıkları yıllık brüt maaş ortaya çıktı.



Futbol takımlarının maaş ve finansal verilerinin yayınlandığı Capology'deki tabloya göre Arda Güler, Real Madrid'in en az kazanan 3 futbolcusundan biri.



Real Madrid'in en fazla kazananı ise 24 milyon 380 bin euro ile Alman Toni Kroos oldu.



İŞTE REAL MADRID'DEKİ FUTBOLCULARIN MAAŞLARI



1- Toni Kroos: 24.3 milyon Euro



2- David Alaba: 22.5 milyon Euro



3- Luka Modric: 21.8 milyon Euro



4- Jude Bellingham: 20.8 milyon Euro



5- Vinicius JR: 20.8 milyon Euro



6- Thibaut Courtois: 15 milyon Euro



7- Antonio Rüdiger: 14.5 milyon Euro



8- Aurelien Tchouameni: 12.5 milyon Euro



9- Ferland Mendy: 10.4 milyon Euro



10- Dani Ceballos: 10.4 milyon Euro



11- Dani Carvajal: 10.4 milyon Euro



12- Lucas Vazquez: 9.3 milyon Euro



13- Kepa Arrizabalaga: 9 milyon Euro



14- Nacho: 8.5 milyon Euro



15- Rodrygo: 8.3 milyon Euro



16- Eduardo Camavinga: 8.3 milyon Euro



17- Federico Valverde: 8.1 milyon Euro



18- Brahim Diaz: 7.3 milyon Euro



19- Eder Militao: 7.3 milyon Euro



20- Fran Garcia: 5.2 milyon Euro



21- ARDA GÜLER: 5.2 milyon Euro



22- Andriy Lunin: 2.8 milyon Euro



23- Joselu: 2.5 milyon Euro

