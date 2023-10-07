Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı! Listedeki yeri herkesi şaşırtacak
İspanyol devi Real Madrid'de futbolcuların aldığı brüt maaşlar ortaya çıktı. Zirvede Toni Kroos bulunurken, milli futbolcumuz Arda Güler'in listedeki yeri herkesi şaşırttı. İşte son dakika haberinin detayları...
İspanyol devi Real Madrid'de futbolcuların aldığı brüt maaşlar ortaya çıktı. Zirvede Toni Kroos bulunurken, milli futbolcumuz Arda Güler'in listedeki yeri herkesi şaşırttı. İşte son dakika haberinin detayları...
Dünyanın en başarılı kulübü olarak gösterilen Real Madrid'de futbolcuların aldıkları yıllık brüt maaş ortaya çıktı.
Futbol takımlarının maaş ve finansal verilerinin yayınlandığı Capology'deki tabloya göre Arda Güler, Real Madrid'in en az kazanan 3 futbolcusundan biri.
Real Madrid'in en fazla kazananı ise 24 milyon 380 bin euro ile Alman Toni Kroos oldu.
İŞTE REAL MADRID'DEKİ FUTBOLCULARIN MAAŞLARI
1- Toni Kroos: 24.3 milyon Euro
2- David Alaba: 22.5 milyon Euro
3- Luka Modric: 21.8 milyon Euro
4- Jude Bellingham: 20.8 milyon Euro
5- Vinicius JR: 20.8 milyon Euro
6- Thibaut Courtois: 15 milyon Euro
7- Antonio Rüdiger: 14.5 milyon Euro
8- Aurelien Tchouameni: 12.5 milyon Euro
9- Ferland Mendy: 10.4 milyon Euro
10- Dani Ceballos: 10.4 milyon Euro
11- Dani Carvajal: 10.4 milyon Euro
12- Lucas Vazquez: 9.3 milyon Euro
13- Kepa Arrizabalaga: 9 milyon Euro
14- Nacho: 8.5 milyon Euro
15- Rodrygo: 8.3 milyon Euro
16- Eduardo Camavinga: 8.3 milyon Euro
17- Federico Valverde: 8.1 milyon Euro
18- Brahim Diaz: 7.3 milyon Euro
19- Eder Militao: 7.3 milyon Euro
20- Fran Garcia: 5.2 milyon Euro
21- ARDA GÜLER: 5.2 milyon Euro
22- Andriy Lunin: 2.8 milyon Euro
23- Joselu: 2.5 milyon Euro
Dünyanın en başarılı kulübü olarak gösterilen Real Madrid'de futbolcuların aldıkları yıllık brüt maaş ortaya çıktı.
Futbol takımlarının maaş ve finansal verilerinin yayınlandığı Capology'deki tabloya göre Arda Güler, Real Madrid'in en az kazanan 3 futbolcusundan biri.
Real Madrid'in en fazla kazananı ise 24 milyon 380 bin euro ile Alman Toni Kroos oldu.
İŞTE REAL MADRID'DEKİ FUTBOLCULARIN MAAŞLARI
1- Toni Kroos: 24.3 milyon Euro
2- David Alaba: 22.5 milyon Euro
3- Luka Modric: 21.8 milyon Euro
4- Jude Bellingham: 20.8 milyon Euro
5- Vinicius JR: 20.8 milyon Euro
6- Thibaut Courtois: 15 milyon Euro
7- Antonio Rüdiger: 14.5 milyon Euro
8- Aurelien Tchouameni: 12.5 milyon Euro
9- Ferland Mendy: 10.4 milyon Euro
10- Dani Ceballos: 10.4 milyon Euro
11- Dani Carvajal: 10.4 milyon Euro
12- Lucas Vazquez: 9.3 milyon Euro
13- Kepa Arrizabalaga: 9 milyon Euro
14- Nacho: 8.5 milyon Euro
15- Rodrygo: 8.3 milyon Euro
16- Eduardo Camavinga: 8.3 milyon Euro
17- Federico Valverde: 8.1 milyon Euro
18- Brahim Diaz: 7.3 milyon Euro
19- Eder Militao: 7.3 milyon Euro
20- Fran Garcia: 5.2 milyon Euro
21- ARDA GÜLER: 5.2 milyon Euro
22- Andriy Lunin: 2.8 milyon Euro
23- Joselu: 2.5 milyon Euro