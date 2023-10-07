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Antalyaspor-Galatasaray! Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor.

Ekleme: 7.10.2023 - 09:43 Güncelleme: 7.10.2023 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Galatasaray, ligde çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 19 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 7 maçın ikisini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden Antalyaspor ise topladığı 9 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.

Eksikler

Bitexen Antalyaspor'da sakatlıkları süren Jakup Kaluzinski ve Ufuk Akyol ile izinli Naldo dışında eksik bulunmuyor.

Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı bulunan Kazımcan kadroya alındı, Hakim Ziyech ise sakatlığı nedeniyle Antalya kafilesinde yer almadı.

ANTALYASPOR-GALATASARAY!

MUHTEMEL 11'LER

ANTALYASPOR: Leite, Bünyamin, Ömer Toprak, Veysel, Güray, Saric, Erdal, Jehezkel, De Streek, Larsson, Buksa.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Ndombele, Barış Alper, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

STAT: Corendon Airlines Park Antalya
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
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