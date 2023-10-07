Antalyaspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk olacak.



Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.



Galatasaray, ligde çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 19 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.



Süper Lig'de çıktığı 7 maçın ikisini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden Antalyaspor ise topladığı 9 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.



İlk 11'ler



Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Erdal, Saric, Jehezkel, Van de Streek, Bytyqi, Buksa



Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Ndombele, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Icardi

