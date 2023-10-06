  • USD: 27,56 - 27,61
  • EURO: 29,08 - 29,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama: 'Organize bir olaydı'

Konferans Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, evinde Lugano'ya 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 mağlup oldu ve şoku yaşadı. Maçın oynandığı sırada tezahüratlara tepki gösteren TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, olaylara tepki göstererek stattan ayrılmıştı. Başkan Büyükekşi, yaşananlar hakkında ilk açıklamasını yaptı.

Ekleme: 6.10.2023 - 11:15 Güncelleme: 6.10.2023 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında İsviçre'nin Lugano takımıyla oynadığı maçı izlemek için Tüpraş Stadı'na gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kendisine yapılan protestolar sonrasında stattan ayrıldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama: 'Organize bir olaydı'

TFF BAŞKANI TEZAHÜRATLARA TEPKİ GÖSTEREREK STATTAN AYRILDI

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Beşiktaşlı yöneticilerle protokol tribününden takip eden Büyükekşi, siyah-beyazlı taraftarların, aleyhinde yaptığı tezahüratları ilk yarının sonuna doğru artması üzerine devre arasında stattan gitti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama: 'Organize bir olaydı'

"ORGANİZE BİR OLAYDI"

Konuyla ilgili ilk kez konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Gerçekten çok üzgünüm. TFF Yönetimi olarak tüm takımlarımızın Avrupa maçlarına gitmeye çalışıyoruz. Beşiktaş'ın maçına da geldik. Sayın Çebi depremzeler için organize edilen maçlarda 'bizim maçlara gelmiyorsunuz' diye sitem ediyordu. İade-i ziyarette bulunduk. Fakat beklemediğimiz bir ortamla karşılaştık. Herkes kendine yakışanı yapar. Yaşananlar münferit olsaydı kalırdım. Ancak organize bir olaydı. Sayın Bakan da üzüntülerini iletti. Kendisinin de onayını alıp maçtan çıktık" dedi.
Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik hava harekatının detayları ortaya çıktı: F-16'lar kullanıldı
CHP'li İBB'nin hayvan katliamı bir kez daha belgelendi! Atlar telef olup kurda kuşa kurban edildi
Ağrı’da 2 terörist etkisiz hale getirildi... Şehidin ismi teröristlere atılan bombaya yazıldı
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde suikast sorumlusu etkisiz hale getirildi
HDP’li Semra Güzel terörist sevgilisinin annesini PKK kampına götürmüş! Mahkemede her şeyi anlattı
Bakan Özhaseki duyurdu: 'Yerinde Dönüşüm'de flaş gelişme! Kredi ve hibe miktarı artırıldı
Reuters yine algı peşinde: Terör örgütü PKK/YPG'yi aklama operasyonu!
Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonları hiçbir şekilde etkilememiştir
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İngiltere'de yatırımcılarla buluştu
31 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu
Kahramanlar Operasyonu’nda Yunan izi! Lavrion Kampı’nda eğitim almışlar!
HDP'nin İzmir il ve ilçe başkanları gözaltında
CHP’de yap-boz belediyeciliği! Su sıkıntısı yaşanınca, kapattıkları birimi yeniden açmaya karar verdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Depremzedelere yapım kredisi ve hibe desteği
AK Parti'de demokrasi şöleni! Yeni A Takımı belirlenecek
Türkiye hainlere nefes aldırmıyor! Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatı dünyada gündem: Akıllarında tek bir soru var
Suriye'nin kuzeyinde 26 terörist öldürüldü
Ali Yerlikaya açıkladı! Kahramanlar Operasyonu'nda 75 terörist yakalandı
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de
SİHA’lar Kamışlı'daki terör bölgelerini vurdu: Kentten dumanlar yükseldi
Doğal gaz patlamasında 3 kişi ölmüştü! Şoke eden detay: Kasıtlı yapılmış!

Doğal gaz patlamasında 3 kişi ölmüştü! Şoke eden detay: Kasıtlı yapılmış!

Ormanda bulundu! Herkes kedi sandı ama…

Ormanda bulundu! Herkes kedi sandı ama…

Kuruyemişçinin POS cihazı kumarhaneyi ele verdi! Her detay düşünülmüş

Kuruyemişçinin POS cihazı kumarhaneyi ele verdi! Her detay düşünülmüş

Elon Musk’ın başı dertte! Başkan Erdoğan annesini sormuştu: Meğerse böyle yalvarmış…

Elon Musk’ın başı dertte! Başkan Erdoğan annesini sormuştu: Meğerse böyle yalvarmış…

Koparmasının cezası 244 bin TL: Gören hayran kaldı çocuklar koruma altına aldı

Koparmasının cezası 244 bin TL: Gören hayran kaldı çocuklar koruma altına aldı

Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu

Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu