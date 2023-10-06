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Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor! Fenerbahçe'den tarihi başarı! 15 maç 15 galibiyet..

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de ve Konferans Ligi'nde oynadığı 15 resmi maçın hepsini kazandı. Avrupa'da zirveye yerleşen Fenerbahçe bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan tek takım oldu.

Ekleme: 6.10.2023 - 10:39 Güncelleme: 6.10.2023 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe dün deplasmanda oynadığı Konferans Ligi maçında Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup ederek bu sezonki inanılmaz serisini sürdürdü.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 2023/2024 sezonuna fırtına gibi başlayarak Avrupa'da zirveye yerleşti. Fenerbahçe, bu sezon oynadığı maçlarda yakaladığı performans ile Avrupa'nın devlerini geride bıraktı.

İsmail Kartal ve öğrencileri bu sezon oynadığı 15 resmi maçın tamamını kazanarak müthiş bir seri yakaladı.

Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde! Oynadığı tüm maçları kazanan tek takım! 12 maç 12 galibiyet
Sarı lacivertliler bu sezon oynadıkları tüm Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını kazandı. Fenerbahçe, Süper Lig'de 7'de 7 Konferans Ligi'nde ise 8'de 8 yaptı.

Süper Lig'de 7'de 7

İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı 7 maçın hepsini kazandı.

Sarı lacivertliler bu sezon karşılaştığı Gaziantep FK, Samsunspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Alanyaspor, Başakşehir ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederek 21 puan topladı ve zirveye yerleşti.

Konferans Ligi'nde 8 galibiyet

Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 8 maçın tamamını kazandı.

2. eleme turunda Zimbru'yu 4-0 ve 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, bir üst tura çıktı.

3. eleme turunda ise Maribor ile eşleşen sarı lacivertliler Maribor'u 3-1 ve 3-0'lık skorlarla eleyerek Play-Off turunda Twente'nin rakibi oldu.

Hollanda temsilcisi Twente'yi 5-1 ve 1-0 ile geçen Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Konferans Ligi'nde H grubuna düşen temsilcimiz burada Nordsjaelland, Spartak Trnava ve Ludogorets ile eşleşti.

Fenerbahçe gruplardaki ilk maçında sahasında Nordsjaelland'ı 3-1, ikinci maçta ise Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 yenerek yoluna kayıpsız devam ediyor.
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