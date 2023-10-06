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Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş'e veda mesajı: 'Hayatım boyunca...'

Beşiktaş'ta Yardımcı Antrenör Burak Yılmaz, istifa eden Teknik Direktör Şenol Güneş için sosyal medya hesabından, "Bugün Burak Yılmaz buralardaysa emeğiniz büyük hocam; Hem bana hem Beşiktaş’a hem de Türk futboluna çok şey kattınız. Hayatım boyunca yeriniz kalbimin en müstesna yeridir, yolunuz açık olsun hocam" paylaşımında bulundu

Ekleme: 6.10.2023 - 15:03 Güncelleme: 6.10.2023 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Burak Yılmaz, istifa eden Teknik Direktör Şenol Güneş için veda paylaşımında bulundu.

Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında, "Bu satırları yazmak gerçekten zor. Bugün Burak Yılmaz buralardaysa emeğiniz büyük hocam; Hem bana hem Beşiktaş'a hem de Türk futboluna çok şey kattınız. Hayatım boyunca yeriniz kalbimin en müstesna yeridir, yolunuz açık olsun hocam. Öğrenciniz Burak Yılmaz" ifadelerini kullandı.

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