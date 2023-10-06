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Beşiktaş'ta Şenol Güneş istifa etti mi? Ahmet Nur Çebi'den flaş karar

Son dönemde başarısız sonuçlara imza atan Beşiktaş'ta Lugano depremi yaşanıyor. 2-0'dan verilen maçın ardından Şenol Güneş'in istifa ettiği öğrenilirken, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu kararı kabul etmediği kaydedildi.

Ekleme: 6.10.2023 - 10:05 Güncelleme: 6.10.2023 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı İsviçre ekibi Lugano'ya 2-3 mağlup olarak tarihi bir hezimete uğrayan Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile Başkan Ahmet Nur Çebi'in göreve devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Siyah-beyazlı taraftarlar alınan yenilgi sonrasında her iki isme de tepki gösterirken Şenol Güneş'ten veda gibi açıklama geldi.

Taraftar tepki göstermekte haklıdır. Transfer olmuş, bitmiştir. Bu oyuncularla iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyordum, olmadı. Yönetimi savunmak gibi bir durum yok, Beşiktaş'ı savundum.

"Fiziksel dalgalanmalar var"

Benim öyle bir sorunum yok. Oyuncuların da olduğunu sanmıyorum. Oyun olarak 80 dakika oynayıp 2-0 öndeyken, bunu aramam. Eksiklerimi, tercihlerimiz var. Buna bağlı sıkıntılarımız olabilir. Hazırlık dönemi geçiren oyuncular var. Daha sonradan gelen oyuncuların fiziksel dalgalanmaları var. Yetenekleri var ama... Ghezzal çok iyiydi ama 10 kişi kalınca çıkarmak zorunda kaldık. Değişiklik yapmak zorunda kaldık. Rakip geliyordu sürekli. Bunu bir sorunla eşleştirmeyi doğru bulmuyorum. Geçen sene daha dinamiktik. Bu sene son bölümde kaybettiğimiz maçlarda travma yaşadığımızı söylüyoruz. Bunun çıkışı alacağımız sonuçlardan geçeceğini düşünüyordum. Ama orada oyuncular da zaman zaman kendilerini yalnız hissediyor olabilirler. Toparlanmak için her türlü desteği vermek gerekiyor.

Şenol Güneş istifa etti ama...

Öte yandan alınan bilgiye göre; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri stadyumda 4 saat süren bir toplantı yaptı. Bu toplantıda içinde bulunulan durum dışında Şenol Güneş de konuşuldu. Tecrübeli teknik adamın istifa ettiği belirtilirken, bu dilekçesi ise Ahmet Nur Çebi tarafından kabul edilmedi. Bu gelişmenin ardından deneyimli teknik adamın geleceği merak konusu oldu.
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