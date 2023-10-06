Beşiktaş'ta ilk aday belli oldu

Siyah-beyazlı kulüpte aralık ayının başında yapılması düşünülen başkanlık seçimi için Hasan Arat'tan adaylık mesajı geldi.

Beşiktaş Ahmet Nur Çebi yönetimi, Lugano mağlubiyetinin ardından olağanüstü seçim kararı aldı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının hangi tarihte gerçekleştirileceği, önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir" denildi.



Beşiktaş'ta yaşanan bu gelişmenin ardından Hasan Arat, başkanlık için adaylık mesajı verdi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arat, "Büyük Beşiktaş camiası, Beşiktaş Jimnastik Kulübümüzün Olağanüstü seçim kararı açıklaması camiamıza hayırlı olsun. Çıktığımız yol artık tüm Beşiktaşlıların yoludur" ifadelerini kullandı.



Hasan Arat 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş'ta başkan yardımcılığı yapmıştı.