Beşiktaş'ta deprem! Lugano maçı sonrası Şenol Güneş istifa etti...

Dün oynanan Beşiktaş-Lugano maçının ardından Beşiktaş'ta kriz yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımda taraftarların protestosu sonucu maçın ardından yönetim ve teknik direktör 4 saatlik bir toplantı yaptı. Bugün ise teknik direktör Şenol Güneş'in görevinden istifa ettiği belirtildi. Beşiktaş'ın ise seçime gitmesi bekleniyor.

UEFA Konferans Ligi D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Lugano'ya 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası siyah beyazlı taraftarlar, yönetime büyük bir tepki gösterdi. Teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulunurken, taraftarlar da şok görüntüler vermişti.



YÖNETİME VE FUTBOLCULARA BÜYÜK PROTESTO



Lugano'nun attığı 3. golün ardından Beşiktaşlı taraftarların yönetime ve futbolculara büyük tepki gösterdi.



Beşiktaş yönetimini istifaya davet eden siyah-beyazlılar, Beşiktaşlı futbolcuların topla her oynamasından sonra yuhalarken, Luganolu oyuncuları alkışladı.



BEŞİKTAŞ'TA ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA ETTİ



Teknik direktör Şenol Güneş sabah antrenmanına çıkmadı, istifa etti. Oyuncularla vedalaştı. Yönetim Kurulu bir kez daha toplantıya geçti. Seçim kararı alındı. Kasım ayında seçim yapılması planlanıyor. (Ogün Şahinoğlu)



BEŞİKTAŞ, ŞENOL GÜNEŞ'E TEŞEKKÜR ETTİ



Beşiktaş: Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Şenol Güneş'e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



BEŞİKTAŞ'TAN SEÇİM KARARI



Beşiktaş: Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir.



AHMET NUR ÇEBİ ADAY OLACAK MI?



Yapılacak seçimde Ahmet Nur Çebi'nin yeniden aday olması bekleniyor. Yeni başkan ve yeni teknik direktör adaylarının kim olacağı merak ediliyor.



Son dakika haberi: Beşiktaş'ta deprem! Lugano maçı sonrası Şenol Güneş istifa etti...

Beşiktaşlı taraftarlar, Ahmet Nur Çebi yönetimine "Beşiktaş'ı mahvettin" şeklinde tezahürat yaptı.



TARAFTARLAR ÇIKMADI



Beşiktaş taraftarı maç bitmiş olmasına rağmen stadyumdan çıkmıadı.



ŞENOL GÜNEŞ: "SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"



Karşılaşma sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulunmuştu. Güneş, "Sözün bittiği yerdeyiz. Oyun düşündüğümüz gibi gidiyordu. Kırmızı karttan sonra direnmeye çalıştık. Savunmada kaldık. 80'den sonra goller gelince iyice direncimiz kayboldu.İçgüdüsel hareketlerimiz oyunu çevirmeye yetmedi. Sözün bittiği yerdeyiz. Bizim beklemediğimiz bir sonuç çıktı." ifadelerini kullanmıştı.